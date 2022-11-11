Diedhiou'nun Dünya Kupası sevinci!

Katar'da 2022 FIFA Dünya Kupası'na katılacak Senegal Milli Takımı'nın kadrosu belli oldu. Corendon Alanyaspor'un 29 yaşındaki Senegalli forveti Famara Diedhiou da kadroda yer aldı.
Diedhiou, Senegal Milli Takımı kadrosunun açıklandığı canlı yayını kulüp tesislerinde takım arkadaşlarıyla birlikte cep telefonundan takip etti. Diedhiou, milli kadroda bulunmasının sevincini takım arkadaşlarıyla paylaştı.
Alanyaspor Kulübü, o sevinçli anlarının görüntüsünü resmi sosyal medya hesaplarından da paylaştı.