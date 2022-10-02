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Alanyaspor Giresunspor maçı CANLI

Süper Lig'in 8. haftasında Alanyaspor, evinde Giresunspor ile karşı karşıya geliyor. Alanyaspor, evinde mutlak 3 puana sahip olmak istiyor. Giresunspor ise, deplasmanda alacağı puan veya puanlarla ligde üst sıralara çıkmak istiyor. Alanyaspor - Giresunspor maçını haberimizden canlı takip ederbilirsiniz...

Alanyaspor Haberleri Giriş Tarihi: 02 Ekim 2022 Pazar 14:27 Güncelleme Tarihi: 02 Ekim 2022 Pazar 16:31
Alanyaspor Giresunspor maçı CANLI

Alanyaspor ve Giresunspor, Süper Lig'in 8. haftasında karşı karşıya geliyor.

Alanyaspor, maç öncesi 8 puanla 11. sırada yer alırken, Giresunsopr, 7 puanla 12. sırada yer alıyor.

İLK 11'LER
Alanyaspor: Runarsson, Furkan, Umut, Efecan, Targhalline, Fatih, Rassoul, Pereira, Balkovec, Ahmed Hassan, Doumbia.

Giresunspor: Onurcan, Hayrullah, Arias, Perez, Alper, Campuzano, Murat Cem, Görkem, Serginho, Sainz, Bajic.

ALANYASPOR - GİRESUNSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Alanyaspor - Giresunspor maçı 2 Ekim Pazar günü saat 14:30'da beIN SPORTS 2 ve beIN SPORTS Connect'te canlı yayınlanıyor.

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