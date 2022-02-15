Haberler Alanyaspor Davidson'un yeni takımı resmen açıklandı!

Davidson'un yeni takımı resmen açıklandı!

Son dakika spor haberi: Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Alanyaspor'da flaş bir ayrılık gerçekleşti. Akdeniz ekibi resmi hesabından yaptığı açıklamada, Davidson Pereira'nın Çin takımı WH Three Towns'a transfer olduğunu duyurdu.

Alanyaspor Haberleri Giriş Tarihi: 15 Şubat 2022 Salı 18:12 Güncelleme Tarihi: 15 Şubat 2022 Salı 18:13
Davidson'un yeni takımı resmen açıklandı!

Alanyaspor'da Davidson ile yollar ayrıldı. Akdeniz ekibi resmi hesabından yaptığı açıklamada, yıldız futbolcunun Çin Ligi ekibi WH Three Towns kulübüne transfer olduğunu duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:
Futbolcumuz Davidson Pereira Çin'in WH Three Towns kulübüne transfer olmuştur. Pereira'ya bugüne kadar verdiği hizmetlerinden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz.

Alanyaspor'da 65 resmi maçta forma giyen Davidson, 18 gol 12 asistlik performans sergiledi.

DİĞER
Burçin Orhon 60'ında da hala Bambi! İşte bir dönem danslarıyla büyüleyen Burçin Orhon'un son hali...
Türkiye ihracat rekorları kırıyor! Edirne Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda 10 kilometre TIR kuyruğu
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor