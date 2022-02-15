Davidson'un yeni takımı resmen açıklandı!

Alanyaspor'da Davidson ile yollar ayrıldı. Akdeniz ekibi resmi hesabından yaptığı açıklamada, yıldız futbolcunun Çin Ligi ekibi WH Three Towns kulübüne transfer olduğunu duyurdu.



Kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:

Futbolcumuz Davidson Pereira Çin'in WH Three Towns kulübüne transfer olmuştur. Pereira'ya bugüne kadar verdiği hizmetlerinden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz.

Alanyaspor'da 65 resmi maçta forma giyen Davidson, 18 gol 12 asistlik performans sergiledi.