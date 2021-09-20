Muhteşem sonuç

Alanyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz galibiyet sonrası sevinçliydi. Tecrübeli çalıştırıcı şöyle konuştu: Galatasaray hafta içinde çok önemli bir galibiyet aldı. Bunun moral motivasyonuyla karşımıza çıktı. Bizin için zor bir maç olacağını biliyorduk. Ama özellikle koşucu oyunculara engel olmamız, koşucu oyuncularla aynı reaksiyonu göstermemiz gerekiyordu. Hem bunu yaptık hem de savunma olarak iyi alan daralttık. Hücuma çıkarken basit pas hataları yaptık. Ama önemli olan galibiyetle ayrılmaktı. Oyuncularımız hem oyunla hem de mücadeleyle bu galibiyeti hak etti. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Fatih Terim'e karşı saygısızlık yapacak bir kişiliğim yok. Kimseye saygısızlık yapmam.