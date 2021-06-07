Son dakika transfer haberi: Adı Beşiktaş'la anılan Salih Uçan Alanyaspor'a veda etti!

Adı transfer döneminde Galatasaray, Trabzonspor ve Beşiktaş'la anılan ve hatta siyah-beyazlı takımla anlaştığı ifade edilen Salih Uçan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Alanyaspor'a veda etti.

27 yaşındaki orta saha oyuncusunun Beşiktaş'la prensipte anlaştığı ifade edilirken siyah-beyazlı kulüple 3 yıllık mukavele yapılacak olan tecrübeli futbolcunun, bonuslarla birlikte sezon başına 10 milyon TL alacağı da aktarıldı.

Salih Uçan, 'Sevgili Alanyasporlular' diye başladığı mesajında, şu ifadelere yer verdi:



Birçok takımda forma giydim ve şunu net olarak söyleyebilirim ki; Alanyaspor ilçesi, yönetimi, teknik ekibi, idari personeli ve camiası olarak inanılmaz farklı ve özel bir kulüp. Burada çok güzel 2 sene geçirdim. Bana ilk günden itibaren büyük destek oldunuz. Ben de motivasyonumu, disiplinimi ve mücadelemi en üst seviyede tutarak bu formaya hizmet etmeye çalıştım, sahada terimin son damlasına kadar savaştım. Ayrıca bana Alanyaspor formasını güvenerek teslim eden Erol Bulut ve Çağdaş Atan hocalarıma da çok teşekkür ediyorum. Tüm yaşadığım anılar, başarılar ve arkadaşlıklar hep kalbimin bir köşesinde yer alacak. Formasını severek ve büyük bir gurur ile taşıdığım Alanyaspor'a veda ediyorum. Artık benim için bambaşka bir yolculuk başlıyor. Hakkınızı helal edin.



2019-2020 sezonunda geldiği Alanyaspor'da başarılı performans sergileyen yetenekli oyuncunun adı Beşiktaş ile anılıyor. Yetenekli orta saha Alanyaspor'da bulunduğu iki yıl boyunca toplam 61 maçta forma giyerken 3 gol 7 asist yaptı.