Son dakika spor haberi: Caulker'den Muslera yanıtı! "Her şutu kurtarıyor"

Süper Lig'in flaş ekiplerinden Alanyaspor'da forma giyen ve akıcı Türkçesiyle gönüllerde taht kuran Steven Caulker, sosyal medya hesabından soruları yanıtladı.

İŞTE İNGİLİZ SAVUNMACININ SORULARA VERDİĞİ BAZI CEVAPLAR:&NBSP;

- Süper Lig'de seni en çok zorlayan futbolcu?

- Muslera! Her şutu kurtarıyor

- Türk olsaydın ismin ne olsun isterdin?

- Abdurrahman

- En sevdiğin 3 Türk yemeği?

- Karnıyarık, Adana kebabı, künefe

- Seni en çok zorlayan forvet kim?

- Zlatan ve Augero

- En beğendiğin Türk oyuncu

- Merih Demiral en iyi stoper

- Hedeflerinden ilk 3 tanesini paylaşır mısın bizimle?

- Evlenmek, teknik direktör olmak, Alanyaspor ile kupa kazanmak.