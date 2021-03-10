Haberler Alanyaspor Son dakika spor haberi: Caulker'den Muslera yanıtı! "Her şutu kurtarıyor"

Son dakika spor haberi: Caulker'den yanıtı! "Her şutu kurtarıyor"

Son dakika spor haberi: ekibi 'un İngiliz stoperi , sosyal medya hesabından soruları yanıtladı. Tecrübeli oyuncu sorulara tüm içtenliğiyle cevap verirken, ile ilgili söylediği sözler dikkat çekti. İşte o sözler...

Alanyaspor Haberleri Giriş Tarihi: 10 Mart 2021 Çarşamba 16:55
Son dakika spor haberi: Caulker'den Muslera yanıtı! "Her şutu kurtarıyor"

'in flaş ekiplerinden 'da forma giyen ve akıcı Türkçesiyle gönüllerde taht kuran , sosyal medya hesabından soruları yanıtladı.

İŞTE İNGİLİZ SAVUNMACININ SORULARA VERDİĞİ BAZI CEVAPLAR:&NBSP;

- Süper Lig'de seni en çok zorlayan futbolcu?

- ! Her şutu kurtarıyor

- Türk olsaydın ismin ne olsun isterdin?

-

- En sevdiğin 3 Türk yemeği?

- , ,

- Seni en çok zorlayan forvet kim?

- ve

- En beğendiğin Türk oyuncu

- en iyi stoper

- Hedeflerinden ilk 3 tanesini paylaşır mısın bizimle?

- Evlenmek, teknik direktör olmak, Alanyaspor ile kupa kazanmak.

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