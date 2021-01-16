Alanya’da Doka atağı

Süper Lig'de üst üste puan kayıplarıyla zirveden düşen Alanyaspor, kadrosunu takviye etmek için düğmeye bastı. Önceliği savunmaya veren turuncu-yeşilliler, sağ bekte tek kalan 32 yaşındaki İspanyol futbolcusu Juanfran'a alternatif olarak belirlediği ismi Hırvatistan'da bulduğu öğrenildi. Alanyasporlu kurmayların Hırvatistan'ın HNK Gorica takımında oynayan Albi Doka'yla temas kurduğu bildirildi. 23 yaşındaki Arnavut sağ bekle yapılan ilk görüşmelerin olumlu sonuçlandığı ifade edildi. 2024'e kadar sözleşmesi bulunan, bonservis değir 1 milyon euro olarak gösterilen Doka için kulübüyle görüşmelerin sürdüğü belirtildi. Sezon başında Arnavutluk ekibi Tiran'dan Gorica'ya transfer olan genç savunmacı, 11 maçta 1 gol, 1asist yaptı. Geçtiğimiz sezon Tiran'da forma giydiği 33 maçta 3 asistlik bir katkı sağladı.