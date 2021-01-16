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Alanya’da Doka atağı

Zirve yarışından kopmak istemeyen , sağ bekte ’a alternatif arıyor. ekibi, ekibi ’da oynayan ’yla görüşüyor.

Alanyaspor Haberleri Giriş Tarihi: 15 Ocak 2021 Cuma 23:41 Güncelleme Tarihi: 16 Ocak 2021 Cumartesi 06:50
Alanya’da Doka atağı

Süper Lig'de üst üste puan kayıplarıyla zirveden düşen , kadrosunu takviye etmek için düğmeye bastı. Önceliği savunmaya veren turuncu-yeşilliler, sağ bekte tek kalan 32 yaşındaki futbolcusu 'a alternatif olarak belirlediği ismi 'da bulduğu öğrenildi. Alanyasporlu kurmayların Hırvatistan'ın HNK takımında oynayan 'yla temas kurduğu bildirildi. 23 yaşındaki Arnavut sağ bekle yapılan ilk görüşmelerin olumlu sonuçlandığı ifade edildi. 2024'e kadar sözleşmesi bulunan, bonservis değir 1 milyon euro olarak gösterilen Doka için kulübüyle görüşmelerin sürdüğü belirtildi. Sezon başında ekibi 'dan Gorica'ya transfer olan genç savunmacı, 11 maçta 1 gol, 1asist yaptı. Geçtiğimiz sezon Tiran'da forma giydiği 33 maçta 3 asistlik bir katkı sağladı.

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