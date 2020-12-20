Denizlispor - Alanyaspor | CANLI

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 13. hafta mücalesinde ligin son sırasında yer alan Denizlispor ile lider Aytemiz Alanyaspor kozlarını paylaşıyor.

Denizli Atatürk Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada Suat Arslanboğa düdük çalıyor.

DENİZLİSPOR - ALANYASPOR MAÇI 11'LERİ

Denizlispor: Cenk, Lopes, Leismann, Mustafa, Bergdich, Murawski, Recep, Aissati, Mesanovic, Sagal, Rodallega

Alanyaspor: Marafona, Juanfran, Tzavellas, Caulker, Tayfur, Salih, Siopis, Berkan, Bakasetas, Davidson, Bareiro

DENİZLİSPOR - ALANYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Denizlispor - Alanyaspor maçı 20 Aralık Pazar günü saat 16:00'dan itibaren beIN Sports 1'de canlı yayınlanıyor.