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Rosenborg maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İlk 11'ler...

'nde 3. eleme turu heyecanı, temsilcilerimizin maçlarıyla yaşanıyor. Bu turda mücadele eden takımlarımızdan Aytemiz , ilk Avrupa maçında Norveç Ligi takımlarından Rosenborg deplasmanına çıkıyor. Lerkandal Stadyumu'nda oynanacak zorlu mücadelede öncesi Alanyaspor Teknik Direktörü Çağdaş Atan, iddialı konuştu. Eksiği bulunmayan temsilcimiz Alanyaspor, bu turu geçerek adını play-off'a yazdırmak istiyor. Peki, Rosenborg-Aytemiz Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İlk 11'de kimler var? İşte ayrıntılar...

Alanyaspor Haberleri Giriş Tarihi: 24 Eylül 2020 Perşembe 11:51 Güncelleme Tarihi: 24 Eylül 2020 Perşembe 19:20
Rosenborg Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İlk 11'ler...

'nde heyecan, 3. eleme turu maçlarıyla devam ediyor. Organizasyonda yer alan temsilcilerimizden Aytemiz , ve 'ın aksine tur mücadelesini deplasmanda verecek. Norveç ekibi Rosenborg ile karşı karşıya gelecek olan ekibinde eksik oyuncu bulunmuyor.

İLK 11'LER

ALANYASPOR: Marafona, Juanfran, Tzavellas, Caulker, Moubandje, Fatih, Salih, Davidson, Efecan, Bakasetas, Bareiro.

ROSENBORG: Hansen, Konate, Eyjolfsson, Reginiussen, Hedenstad, Konradsen, Skjelbred, Zachariassen, Holse, Islamovic, Adegbenro

ROSENBORG-ALANYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Alanyaspor'un deplasmanda Rosenborg ile karşı karşıya geleceği maç bu akşam 20.00'de başlayacak ve Spor kanalından canlı olarak yayınlanacak.


ÇAĞDAŞ ATAN: BİZİM İÇİN GÜZEL BİR TEST OLACAK

Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Çağdaş Atan, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda bu akşam Norveç temsilcisi Rosenborg ile deplasmanda yapacakları karşılaşmadan galip ayrılmak istediklerini söyledi. Atan, maçın oynanacağı Trondheim kentindeki Lerkendal Stadı'nda düzenlenen basın toplantısında, çok fazla heyecanı ve tecrübeyi bir arada yaşadıklarını belirtti. Avrupa heyecanı yaşadıklarını anlatan Atan, şöyle konuştu:

Şimdi sıra geldi lig heyecanından sonra Avrupa heyecanına. İlk yılımda bu tecrübeleri edinmek benim için önemli. Bizim için güzel bir test olacak. Oynayacağımız oyun, alacağımız sonuç ilerisi için önemli veriler taşıyacak. Tabii ki heyecanlıyız. Ligin heyecanını atlattık, oraya ısındık derken, şimdi Avrupa maçına çıkıyoruz. Kendimize güveniyoruz. Oyuncularıma özellikle çok güveniyorum. Bu döneme kadar iyi çalıştık. Her maçtan önce onlara da söyledim. Kazanmayı, çok çalıştıkları için hak ediyorlar, en fazla o yüzden hak ediyorlar. Zaten iyi oyuncular. İyi oyunculardan kurulu bir ekibiz. Bunu sahaya yansıtıp turu atlamayı düşünüyoruz.

Aytemiz Alanyaspor turu geçmesi halinde, play-off'larda Mura-PSV Eindhoven eşleşmesinin galibi ile karşı karşıya gelecek.

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