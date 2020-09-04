Alanyaspor'dan bir transfer daha! N'Sakala'nın yerine Moubandje - Son dakika Alanyaspor haberleri - Fotomaç
04 Eylül 2020, Cuma
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'dan bir transfer daha! N'Sakala'nın yerine Moubandje

Alanyaspor'dan bir transfer daha! N'Sakala'nın yerine Moubandje

hareketli günler geçiren Aytemiz , 'a giden N'Sakala'nın yerini ile doldurdu. ekibi, bonservisi 'de bulunan İsviçreli sol beki 1 yıllığına kiraladı.

'in geçen sezonki flaş ekibi Aytemiz , yeni sezona da damga vurmak için kolları sıvadı. Forvet bölgesini Babacar'la takviye eden turuncu-yeşilliler, 'a giden sol bek N'Sakala'nın boşluğunu da doldurdu.

ekibi, bonservisi Hırvat kulübü 'de bulunan 'yi 1 yıllığına kiralık olarak kadrosuna kattığını duyurdu.

Daha önce Toulouse ve Servette takımlarında da forma giyen Moubandje, 21 kez de İsviçre 'nda boy gösterdi.

  1. 04.09.2020
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