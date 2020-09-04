Alanyaspor'dan bir transfer daha! N'Sakala'nın yerine Moubandje
Transferde hareketli günler geçiren Aytemiz Alanyaspor, Beşiktaş'a giden N'Sakala'nın yerini François Moubandje ile doldurdu. Akdeniz ekibi, bonservisi Dinamo Zagreb'de bulunan İsviçreli sol beki 1 yıllığına kiraladı.
Süper Lig'in geçen sezonki flaş ekibi Aytemiz Alanyaspor, yeni sezona da damga vurmak için kolları sıvadı. Forvet bölgesini Babacar'la takviye eden turuncu-yeşilliler, Beşiktaş'a giden sol bek N'Sakala'nın boşluğunu da doldurdu.
Akdeniz ekibi, bonservisi Hırvat kulübü Dinamo Zagreb'de bulunan François Moubandje'yi 1 yıllığına kiralık olarak kadrosuna kattığını duyurdu.
Daha önce Toulouse ve Servette takımlarında da forma giyen Moubandje, 21 kez de İsviçre Milli Takımı'nda boy gösterdi.
- 04.09.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Alanyaspor'dan bir transfer daha! N'Sakala'nın yerine Moubandje haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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