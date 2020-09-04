Alanyaspor'dan bir transfer daha! N'Sakala'nın yerine Moubandje

Süper Lig'in geçen sezonki flaş ekibi Aytemiz Alanyaspor, yeni sezona da damga vurmak için kolları sıvadı. Forvet bölgesini Babacar'la takviye eden turuncu-yeşilliler, Beşiktaş'a giden sol bek N'Sakala'nın boşluğunu da doldurdu.

Akdeniz ekibi, bonservisi Hırvat kulübü Dinamo Zagreb'de bulunan François Moubandje'yi 1 yıllığına kiralık olarak kadrosuna kattığını duyurdu.

Daha önce Toulouse ve Servette takımlarında da forma giyen Moubandje, 21 kez de İsviçre Milli Takımı'nda boy gösterdi.