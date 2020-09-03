Alanyaspor Babacar'ı transfer etti! 1.5 yıllık imza
Süper Lig ekiplerinden Aytemiz Alanyaspor, santrfor bölgesine yıldız bir ismi transfer etti. Akdeniz ekibi, Senegalli hücum oyuncusu Khouma Babacar'ı İtalya'nın Sassuolo kulübünden satın alma opsiyonuyla 1,5 yıllığına kiraladı.
Alanyaspor, Senegalli santrafor Khouma Babacar'ı İtalya'nın Sassuolo kulübünden satın alma opsiyonuyla 1,5 yıllığına kiralık olarak kadrosuna dahil etti. Daha önce Fiorentina ve Lecce'de de forma giyen Babacar, İtalya liginde 166 maçta 39 gol atarak 14 asist yaptı. İtalya Kupası'nda 15 maçta 5 gol ve 3 asisti bulunan Babacar, UEFA Avrupa Ligi'nde ise 18 maça çıkarak 8 gol ve 1 asist kaydetti. Babacar, Senegal'in A Milli Takımı ve alt yaş milli takımlarında da forma giydi.
- 03.09.2020
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Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Alanyaspor Babacar'ı transfer etti! 1.5 yıllık imza haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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