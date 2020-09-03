Alanyaspor Babacar'ı transfer etti! 1.5 yıllık imza - Son dakika Alanyaspor haberleri - Fotomaç
03 Eylül 2020, Perşembe
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Babacar'ı etti! 1.5 yıllık imza

Alanyaspor Babacar'ı transfer etti! 1.5 yıllık imza

ekiplerinden Aytemiz , santrfor bölgesine yıldız bir ismi etti. ekibi, Senegalli hücum oyuncusu 'nın Sassuolo kulübünden satın alma opsiyonuyla 1,5 yıllığına kiraladı.

, Senegalli santrafor 'nın Sassuolo kulübünden satın alma opsiyonuyla 1,5 yıllığına kiralık olarak kadrosuna dahil etti. Daha önce ve Lecce'de de forma giyen Babacar, İtalya liginde 166 maçta 39 gol atarak 14 asist yaptı. İtalya Kupası'nda 15 maçta 5 gol ve 3 asisti bulunan Babacar, Avrupa Ligi'nde ise 18 maça çıkarak 8 gol ve 1 asist kaydetti. Babacar, Senegal'in A Milli Takımı ve alt yaş da forma giydi.

  1. 03.09.2020
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