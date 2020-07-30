Alanyaspor Ceyhun Gülselam ile sözleşme yeniledi - Son dakika Alanyaspor haberleri - Fotomaç
30 Temmuz 2020, Perşembe
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Alanyaspor Alanyaspor Ceyhun Gülselam ile sözleşme yeniledi

ile sözleşme yeniledi

Alanyaspor Ceyhun Gülselam ile sözleşme yeniledi

'nı 'a bırakan , kendi içinde transferlere başladı. Aytemiz Alanyaspor, sözleşmesi sona eren orta saha oyuncusu ile 1 yılı opsiyonlu 2 yıllık yeni sözleşme imzaladı.

Tecrübeli futbolcu Gülselam kendisini 1 yılı opsiyonlu 2 yıl daha turuncu-yeşilli renklere bağlayan sözleşmeyi Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde düzenlenen imza töreninde attı.

Çavuşoğlu: "Kendisinden yararlanmaya devam edeceğiz"

İmza töreninde konuşan Kulüp Başkanı Hasan , 'ın kişiliği ve takıma uyumundan dolayı çok memnun olduklarını belirterek, "Kendisine şahsım ve camiamız adına çok teşekkür ediyorum. Bu istikrarını devam ettirdiği sürece kendisinden yararlanmaya devam edeceğiz" dedi.

Gülselam: "Yeni başarılara imza atacağız"

Ceyhun Gülselam ise, "Başkanıma güzel sözlerinden dolayı teşekkür ediyorum. Emeği geçenlere teşekkür etmek istiyorum. Kendimi Alanyaspor'a ait hissediyorum. İnşallah yeni sezonda yeni başarılara imza atacağız" diye konuştu.

  1. 30.07.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Alanyaspor Ceyhun Gülselam ile sözleşme yeniledi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
SON DAKİKA