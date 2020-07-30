Alanyaspor Ceyhun Gülselam ile sözleşme yeniledi
Ziraat Türkiye Kupası'nı Trabzonspor'a bırakan Alanyaspor, kendi içinde transferlere başladı. Aytemiz Alanyaspor, sözleşmesi sona eren orta saha oyuncusu Ceyhun Gülselam ile 1 yılı opsiyonlu 2 yıllık yeni sözleşme imzaladı.
Tecrübeli futbolcu Gülselam kendisini 1 yılı opsiyonlu 2 yıl daha turuncu-yeşilli renklere bağlayan sözleşmeyi Alanyaspor Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde düzenlenen imza töreninde attı.
Çavuşoğlu: "Kendisinden yararlanmaya devam edeceğiz"
İmza töreninde konuşan Kulüp Başkanı Hasan Çavuşoğlu, Ceyhun Gülselam'ın kişiliği ve takıma uyumundan dolayı çok memnun olduklarını belirterek, "Kendisine şahsım ve camiamız adına çok teşekkür ediyorum. Bu istikrarını devam ettirdiği sürece kendisinden yararlanmaya devam edeceğiz" dedi.
Gülselam: "Yeni başarılara imza atacağız"
Ceyhun Gülselam ise, "Başkanıma güzel sözlerinden dolayı teşekkür ediyorum. Emeği geçenlere teşekkür etmek istiyorum. Kendimi Alanyaspor'a ait hissediyorum. İnşallah yeni sezonda yeni başarılara imza atacağız" diye konuştu.
- 30.07.2020
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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