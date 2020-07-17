Alanya’dan 2. transfer
Alanyaspor, Efkan Bekiroğlu'ndan sonra 2. transferini de yaptı.
Alanyaspor, Efkan Bekiroğlu'ndan sonra 2. transferini de yaptı. Akdeniz temsilcisi, İsviçre ekibi Sion'da sözleşmesi biten 10 numara Berkan İsmail Kutlu'yla 4 yıllık imza attı. 22 yaşındaki orta saha, Sion'da 2, rezerv takımında 14 maçta forma giydi ve 2 gol attı.
- 17.7.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Alanya’dan 2. transfer haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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