Alanya’dan 2. transfer - Son dakika Alanyaspor haberleri - Fotomaç
17 Temmuz 2020, Cuma
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Alanyaspor Alanya’dan 2. transfer

Alanya’dan 2.

Alanya’dan 2. transfer

'ndan sonra 2. transferini de yaptı.

, 'ndan sonra 2. transferini de yaptı. temsilcisi, ekibi Sion'da sözleşmesi biten 10 numara Berkan İsmail Kutlu'yla 4 yıllık imza attı. 22 yaşındaki orta saha, Sion'da 2, rezerv takımında 14 maçta forma giydi ve 2 gol attı.

  1. 17.7.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Alanya’dan 2. transfer haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
SON DAKİKA