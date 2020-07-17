Alanya’dan 2. transfer

Alanyaspor, Efkan Bekiroğlu'ndan sonra 2. transferini de yaptı. Akdeniz temsilcisi, İsviçre ekibi Sion'da sözleşmesi biten 10 numara Berkan İsmail Kutlu'yla 4 yıllık imza attı. 22 yaşındaki orta saha, Sion'da 2, rezerv takımında 14 maçta forma giydi ve 2 gol attı.