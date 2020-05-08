Alanyasporlu futbolculardan sosyal mesafeli poz
Süper Lig ekiplerinden Aytemiz Alanyaspor, 12 Haziran’da kaldığı yerden devam edecek Süper Lig Cemil Usta Sezonu için hazırlıkları sürdürdü. Akdeniz temsilcisinin golcüleri de antrenman sonrasında sosyal mesafeli poz verdi.
Aytemiz Alanyaspor, Süper Lig'in kalan 8 haftası için hazırlıklarını kulüp tesislerinde sürdürürken, turuncu yeşilli takımın başarılı futbolcularının verdiği sosyal mesafeli poz dikkat çekti.
Aytemiz Alanyaspor 12 Haziran'da kaldığı yerden devam edecek Süper Lig Cemil Usta Sezonu için hazırlıklarına Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde devam ediyor. Turuncu yeşilli takım bugün tesislerde yine 3 ayrı grup halinde yaptığı antrenmanlara ısınma hareketleriyle başladı. Futbolcular daha sonra kondisyon ve dayanıklılık içeren çalışmalar yaptı. Antrenman top kapma ve şut çalışmalarıyla sona erdi. Alanyaspor takımı hazırlıklarına hafta sonu izninin ardından 11 Mayıs Pazartesi gününden itibaren devam edecek.
GOLCÜLERDEN SOSYAL MESAFELİ POZ
Aytemiz Alanyaspor'un başarılı golcüleri Junior Fernandes, Djalma Campos, Welinton De Souza ve file bekçisi Jose Marafona, antrenman sonrası verdikleri sosyal mesafeli pozla dikkat çekti.
- 08.05.2020
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