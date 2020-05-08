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08 Mayıs 2020, Cuma
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Alanyasporlu futbolculardan sosyal mesafeli poz

Alanyasporlu futbolculardan sosyal mesafeli poz

ekiplerinden Aytemiz , ’da kaldığı yerden devam edecek Süper için hazırlıkları sürdürdü. temsilcisinin golcüleri de antrenman sonrasında sosyal mesafeli poz verdi.

Aytemiz , 'in kalan 8 haftası için hazırlıklarını kulüp tesislerinde sürdürürken, turuncu yeşilli takımın başarılı futbolcularının verdiği sosyal mesafeli poz dikkat çekti.

Aytemiz Alanyaspor 'da kaldığı yerden devam edecek Süper için hazırlıklarına Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde devam ediyor. Turuncu yeşilli takım bugün tesislerde yine 3 ayrı grup halinde yaptığı antrenmanlara ısınma hareketleriyle başladı. Futbolcular daha sonra kondisyon ve dayanıklılık içeren çalışmalar yaptı. Antrenman top kapma ve şut çalışmalarıyla sona erdi. Alanyaspor takımı hazırlıklarına hafta sonu izninin ardından 11 Mayıs Pazartesi gününden itibaren devam edecek.


GOLCÜLERDEN SOSYAL MESAFELİ POZ

Aytemiz Alanyaspor'un başarılı golcüleri Junior Fernandes, , Welinton De Souza ve file bekçisi Jose Marafona, antrenman sonrası verdikleri sosyal mesafeli pozla dikkat çekti.

  1. 08.05.2020
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