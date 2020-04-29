Alanya evde devam edecek
Liglerin yeniden başlama ihtimalinin bulunduğu açıklamalarının ardından takımlar bire birer toplanırken, Alanya'da da henüz takım halindeki çalışmaların ne zaman başlayacağı netlik kazanmadı.
Liglerin yeniden başlama ihtimalinin bulunduğu açıklamalarının ardından takımlar bire birer toplanırken, Alanya'da da henüz takım halindeki çalışmaların ne zaman başlayacağı netlik kazanmadı. İstanbul'da bulunan teknik direktör Bulut ve yardımcıları Alanya'ya gelerek futbolcularla bir toplantı yaptı. Futbolcuların kilo ve yağ kontrollerinin de yapıldığı toplantıda idmanlara evde devam edilmesine karar verildi.
- 29.4.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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