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29 Nisan 2020, Çarşamba
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evde devam edecek

Alanya evde devam edecek

Liglerin yeniden başlama ihtimalinin bulunduğu açıklamalarının ardından takımlar bire birer toplanırken, 'da da henüz takım halindeki çalışmaların ne zaman başlayacağı netlik kazanmadı.

Liglerin yeniden başlama ihtimalinin bulunduğu açıklamalarının ardından takımlar bire birer toplanırken, 'da da henüz takım halindeki çalışmaların ne zaman başlayacağı netlik kazanmadı. 'da bulunan teknik direktör Bulut ve yardımcıları Alanya'ya gelerek futbolcularla bir toplantı yaptı. Futbolcuların kilo ve yağ kontrollerinin de yapıldığı toplantıda idmanlara evde devam edilmesine karar verildi.

  1. 29.4.2020
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