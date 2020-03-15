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15 Mart 2020, Pazar
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'yı çok istiyoruz

Avrupa'yı çok istiyoruz

Alanya hocası , hem ligde hem de ’nda kupalarına katılmak için yarıştıklarını söyledi.

Alanya hocası , hem ligde hem de 'nda kupalarına katılmak için yarıştıklarını söyledi. Gurbetçi çalıştırıcı, "Kazandığımız için mutluyuz.Kötü seriyi bitirdik. Hepsini kazanmak istiyoruz" diye konuştu.
  1. 15.3.2020
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