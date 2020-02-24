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24 Şubat 2020, Pazartesi
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maçı hazırlıklarını sürdürdü

Alanyaspor Beşiktaş maçı hazırlıklarını sürdürdü

Aytemiz , 'in 24'üncü haftasında evinde oynayacağı maçının hazırlıklarını 'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

'in 24'üncü haftasında cuma günü 'ı konuk edecek olan , zorlu karşılaşmanın hazırlıklarına 'nde yaptığı antrenmanla devam etti. Teknik direktör Erol Bulut yönetimindeki idman ısınma hareketleriyle başladı. Ardından dar alanda pas çalışmasıyla devam eden idman, yarım sahada çift kale taktik çalışmasıyla sona erdi.

1,5 saat süren antrenmanda Juanfran ve sadece ilk yarıda yer aldı. Aytemiz Alanyaspor, Beşiktaş maçı hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

  1. 24.02.2020
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