Alanyaspor Beşiktaş maçı hazırlıklarını sürdürdü
Aytemiz Alanyaspor, Süper Lig'in 24'üncü haftasında evinde oynayacağı Beşiktaş maçının hazırlıklarını Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Süper Lig'in 24'üncü haftasında cuma günü Beşiktaş'ı konuk edecek olan Alanyaspor, zorlu karşılaşmanın hazırlıklarına Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla devam etti. Teknik direktör Erol Bulut yönetimindeki idman ısınma hareketleriyle başladı. Ardından dar alanda pas çalışmasıyla devam eden idman, yarım sahada çift kale taktik çalışmasıyla sona erdi.
1,5 saat süren antrenmanda Juanfran ve Djalma Campos sadece ilk yarıda yer aldı. Aytemiz Alanyaspor, Beşiktaş maçı hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.
- 24.02.2020
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Toplam 1
Yorum
FAHRETTİN SALİHOĞLU BEŞİKTAŞ A DİKKAT MACIN İLK DAKİKALARINDA GÖZDE OYUNCULARIMIZI SAKATLAMAYA YÖNELİK ÇABALARI OLACAKTIR FUTBOLCULARI UYARALIK DİKKAT
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Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde gözler kalecilerde olacak
Toplam 1
Yorum
kamil ersun yanala tavsiye defans faletta serdar hasan ali dirar önlerinde mutlak emre özellikle ortasahada jailson bunlar mutlak oynamalı
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Galatasaray'a Lemina ve Saracchi müjdesi
Toplam 1
Yorum
erdal ikiside oynayacak ve o sene bu sene kaçış yok artık
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