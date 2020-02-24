Alanyaspor Beşiktaş maçı hazırlıklarını sürdürdü

Süper Lig'in 24'üncü haftasında cuma günü Beşiktaş'ı konuk edecek olan Alanyaspor, zorlu karşılaşmanın hazırlıklarına Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla devam etti. Teknik direktör Erol Bulut yönetimindeki idman ısınma hareketleriyle başladı. Ardından dar alanda pas çalışmasıyla devam eden idman, yarım sahada çift kale taktik çalışmasıyla sona erdi.

1,5 saat süren antrenmanda Juanfran ve Djalma Campos sadece ilk yarıda yer aldı. Aytemiz Alanyaspor, Beşiktaş maçı hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.