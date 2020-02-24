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24 Şubat 2020, Pazartesi
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karşısında galibiyet peşinde

Alanyaspor Beşiktaş karşısında galibiyet peşinde

'de 3 maçtır galibiyet alamıyor. ile berabere kalan, ve a mağlup olan temsilcisi bu kötü seriyi maçında sonlandırmak istiyor.

Aytemiz bu sezonki başarılı grafiğini son 3 maçtan sürdüremedi. ile berabere kalan, ve a mağlup olan temsilcisi, evinde konuk edeceği maçıyla yeniden çıkışa geçmek istiyor.

'in bu sezon en iyi takımları arasında yer alan Akdeniz temsilcisi Aytemiz Alanyaspor, 3 haftadır istediği sonuçları elde edemiyor. Cemil Usta Sezonu'nda başarılı bir grafik çizen Alanyaspor'un bu sezon yalnızca 6 mağlubiyeti bulunuyor. 'nda 'ı eleyerek yarı finale yükselen turuncu yeşilli takım aynı hafta içinde ligde Fenerbahçe'den deplasmanda 1 puan almayı bildi.

3 BÜYÜK MAÇIN AĞIRLIĞI ÇÖKTÜ

Alanyaspor'un ligde Fenerbahçe'den aldığı 1 puan ve kupada Galatasaray'ı eleme başarısının ardından takıma büyük maçların ağırlığı çöktü. Ligde peş peşe iki mağlubiyet alan Akdeniz temsilcisi tekrardan çıkışa geçmek istiyor. Evinde oynadığı Gençlerbirliği ve deplasmanda Demir Grup Sivasspor maçlarından 1-0'lık skorlarla ayrılması, takımda moralleri düşürdü. Özellikle Sivasspor maçında ortaya konan oyuna rağmen alınan mağlubiyetten rahatsız olan teknik heyet ve futbolcular, 24'üncü haftada 28 Şubat Cuma günü evinde oynayacağı Beşiktaş maçında galip gelmek istiyor. Ön liberoda Ceyhun'un yerine Sivasspor maçında ilk 11'de forma giyen Musa Çağıran'ın istenilenin altında bir performans sergilemesi teknik heyeti düşündürmüş olsa da Ceyhun'un kart cezasının bitmesi ve Salih'in de iyileşmesiyle takımdaki yerlerini almaları bekleniyor.

SON 3 MAÇTA SADECE 1 GOL

Alanyaspor son 3 lig maçında sadece Fenerbahçe maçında bir kez rakip fileleri havalandırırken, kalesinde 3 maçta 1'er gol gördü. Ligde bu sezon 16 kez fileleri havalandırarak gol krallığında zirvenin en yakın takipçisi olan , en son golünü Fenerbahçe maçında penaltıdan kaybetti.

YARIŞTAN KOPMAK İSTEMİYORLAR

Demir Grup Sivasspor maçında alınan mağlubiyetin ardından konuşan Alanyaspor Teknik Direktörü , bu yarıştan kopmak istemediklerini söyledi. Çalışmalarını bu yönde şekillendiren turuncu yeşilli takım 24'üncü hafta mücadelesi olan Beşiktaş maçı hazırlıklarına da başladı. Geçen sezon Alanyaspor'u çalıştıran ve şu anda Beşiktaş'ın başında bulunan 'ın öğrencilerine karşı galibiyet almak isteyen Akdeniz temsilcisi, tekrardan zirve yarışında yer almak için sıkı çalışıyor.

  1. 24.02.2020
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