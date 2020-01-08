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08 Ocak 2020, Çarşamba
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MAÇ SONUCU 2-1 Tirana

MAÇ SONUCU Aytemiz Alanyaspor 2-1 Tirana

İkinci yarını hazırlıklarını 'da sürdüren ekiplerinden , hazırlık karşılaşmasında Arnavutluk takımı Tirana'yı 2-1 mağlup etti.

İkinci devre hazırlıklarını 'da sürdüren , hazırlık maçında Arnavutluk takımı Tirana ile karşılaştı. Alanya ekibi, rakibini 2-1'lik skorla mağlup ederek ilk hazırlık maçından galibiyetle ayrıldı.

Gloria Sports Arena'da oynanan müsabakada Aytemiz Alanyaspor'a galibiyeti getiren golleri 29'uncu dakikada Efecan Karaca ve 72'nci dakikada kaydetti. Arnavutluk ekibinin tek golü 62'nci dakikada Michael Ngoo'dan geldi.

  1. 08.01.2020
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