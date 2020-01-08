MAÇ SONUCU Aytemiz Alanyaspor 2-1 Tirana
İkinci yarını hazırlıklarını Antalya'da sürdüren Süper Lig ekiplerinden Aytemiz Alanyaspor, hazırlık karşılaşmasında Arnavutluk takımı KF Tirana'yı 2-1 mağlup etti.
İkinci devre hazırlıklarını Antalya'da sürdüren Aytemiz Alanyaspor, hazırlık maçında Arnavutluk takımı KF Tirana ile karşılaştı. Alanya ekibi, rakibini 2-1'lik skorla mağlup ederek ilk hazırlık maçından galibiyetle ayrıldı.
Gloria Sports Arena'da oynanan müsabakada Aytemiz Alanyaspor'a galibiyeti getiren golleri 29'uncu dakikada Efecan Karaca ve 72'nci dakikada Djalma Campos kaydetti. Arnavutluk ekibinin tek golü 62'nci dakikada Michael Ngoo'dan geldi.
- 08.01.2020
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Simon Falette Fenerbahçe için İstanbul'da!
Toplam 2
Yorum
borego bence ikinci bir zanka vakası olacak.. Ali koç comoliye transfer yaptırmasın. Ersun yanalın verdiği isimler alınsın.
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Tolga Ciğerci'den flaş açıklama: Gerekirse boş sözleşmeye imza atarım
Toplam 2
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fatih çok karakterli bi oyuncu
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Simon Falette Fenerbahçe için İstanbul'da!
Toplam 2
Yorum
KASA İNŞALLAH ADİL GİBİ OLMAZ
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