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29 Kasım 2019, Cuma
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Bakan Alanyapor Kulübünü ziyaret etti

Bakan Çavuşoğlu Alanyapor Kulübünü ziyaret etti

’nın Alanya ilçesine gelen Mevlüt , Kulübünü ziyaret ederek yönetim ve futbolcularla sohbet etti.

Kulüp Başkanı Hasan , yönetim kurulu üyeleri, teknik ekip ve takım kaptanları tarafından karşılanan Çavuşoğlu, daha sonra futbolculara birlikte akşam yemeği yedi. Çavuşoğlu burada Teknik Direktör Bulut ve futbolcularla bir süre sohbet etti.

"CUMHURBAŞKANIMIZ EROL HOCAYI ÇOK SEVİYOR"
Çavuşoğlu daha sonra yaptığı konuşmada, son 2 maçta şanssızlıklar yaşamasına rağmen Aytemiz Alanyaspor'un oynadığı futbolla herkesin sevgisini ve saygısını kazandığını söyledi. Bunu herkesten duyduğunu belirten Bakan Çavuşoğlu, "Hocanız ve ekibini zaten seviyoruz ve güveniyoruz. Ara sıra Sayın Erdoğan ile de Alanyaspor hakkında konuşuyoruz. Daha doğrusu her maçtan sonra konuşuyoruz. Cumhurbaşkanımız da Erol hocayı çok seviyor. Yendiğiniz zaman seviniyor. Yenildiğiniz de veya berabere kaldığınızda ise üzülüyor" dedi.

"YARIN ÖNEMLİ BİR MAÇA ÇIKACAKSINIZ"
oynanacak MKE Ankaragücü maçına da değinen Bakan Çavuşoğlu, "Yarın önemli bir maça çıkacaksınız. Bir arkadaşımızın babasının cenazesi dolayısıyla maça yetişemeyebilirim. O yüzden bugün gelip başarılar dilemek istedim. Biz her zaman sizin yanınızdayız. İyi günde, kötü günde, kazansanız da, kaybetseniz de hep yanınızda olacağım. Yarın ve ondan sonraki maçlarda başarılar diliyorum. Maça yetişemesem de ilk fırsatta gelip sizi izleyeceğim" diye konuştu.

  1. 29.11.2019
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