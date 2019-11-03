Lidere çelme
Sezonun flaş ekibi Alanyaspor daha baskılı oynamasına rağmen aradığı golü bulamadı ve koltuğu tehlikeye soktu. İki takım da üst üste 2. beraberliklerini aldı.
Süper Lig'de zirvede yer alan Alanyaspor, konuğu Başakşehir ile puanları paylaştı: 0-0. Taraftar desteğini de arkasına alan ev sahibi ekip, özellikle ilk yarısında daha baskılı oynadığı mücadelede Junior Fernandes ile önemli fırsatlardan yararlanamadı. İkinci devrede Başakşehir oyunu dengelese de sonuç değişmedi, maç başladığı gibi bitti.
"DERS ÇIKARACAĞIZ"
Bu sonuçla birlikte iki takım da üst üste 2. beraberliklerini aldılar. Alanyaspor ayrıca liderlik koltuğunu tehlikeye attı. Fenerbahçe ya da Malatyaspor bugün kazanırsa Alanyaspor zirveyi kaybedecek. Öte yandan Alanyaspor'un teknik direktörü Erol Bulut, "Kazanmak için çok mücadele ettik ama olmadı. Gereken dersi çıkaracağız" ifadelerini kullandı.
İRFAN'A BÜYÜK DESTEK
UEFA'nın gol sevincinde asker selamı verdiği gerekçesiyle soruşturma başlattığı M.Başakşehirli İrfan Can Kahveci'ye Alanyaspor taraftarlarından büyük destek geldi. Tribünlere çağrılan futbolcuya çiçek verildi.
- 3.11.2019
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Beşiktaş'ın kamp kadrosu açıklandı! Burak Yılmaz...
Toplam 1
Yorum
karakartal kadromuz kısıtlı ara transferde 1 oyun kurucu, yedek kaleci ve 1 forvet lazım
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Deplasman fobisi geride kalsın
Toplam 2
Yorum
karakartal Avcı inadından vazgeçip oyuncuları serbest bırakınca galibiyetler geldi aynı şekilde devam
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Deplasman fobisi geride kalsın
Toplam 2
Yorum
karakartal Antalya kötü durumda,biz ise son haftalarda yeni yönetimle beraber çıkışa geçtik.
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