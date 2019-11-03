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03 Kasım 2019, Pazar
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Lidere çelme

Lidere çelme

Sezonun flaş ekibi daha baskılı oynamasına rağmen aradığı golü bulamadı ve koltuğu tehlikeye soktu. İki takım da üst üste 2. beraberliklerini aldı.

Süper Lig'de zirvede yer alan , konuğu ile puanları paylaştı: 0-0. Taraftar desteğini de arkasına alan ev sahibi ekip, özellikle ilk yarısında daha baskılı oynadığı mücadelede Junior Fernandes ile önemli fırsatlardan yararlanamadı. İkinci devrede Başakşehir oyunu dengelese de sonuç değişmedi, maç başladığı gibi bitti.

"DERS ÇIKARACAĞIZ"

Bu sonuçla birlikte iki takım da üst üste 2. beraberliklerini aldılar. Alanyaspor ayrıca liderlik koltuğunu tehlikeye attı. Fenerbahçe ya da Malatyaspor bugün kazanırsa Alanyaspor zirveyi kaybedecek. Öte yandan Alanyaspor'un teknik direktörü Erol Bulut, "Kazanmak için çok mücadele ettik ama olmadı. Gereken dersi çıkaracağız" ifadelerini kullandı.

İRFAN'A BÜYÜK DESTEK

UEFA'nın gol sevincinde asker selamı verdiği gerekçesiyle soruşturma başlattığı M.Başakşehirli İrfan Can Kahveci'ye Alanyaspor taraftarlarından büyük destek geldi. Tribünlere çağrılan futbolcuya çiçek verildi.

  1. 3.11.2019
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