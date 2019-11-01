Aytemiz Alanyaspor'dan hakem kararlarına tepki - Son dakika Alanyaspor haberleri - Fotomaç
01 Kasım 2019, Cuma
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Alanyaspor Haberleri Aytemiz Alanyaspor'dan hakem kararlarına tepki

'dan hakem kararlarına tepki

Aytemiz Alanyaspor'dan hakem kararlarına tepki

Aytemiz Alanyspor Özçelik, 'in son 3 haftasında aleyhlerine yapılan bariz hakem hatalarının hem kendilerini üzdüğünü hem de fazlasıyla mağdur ettiğini söyledi.

Alanyaspor Özçelik, lig lideri oldukları bu dönemde, özellikle , ve FK maçlarında aleyhlerine verilen hakem kararlarının şüpheye mahal vermeyecek şekilde hatalı olduğunu söyledi. Bu denli açık pozisyonlarda verilen hatalı kararların gelecek haftalar öncesi kendilerini endişelendirdiğini belirten Özçelik, "Hatalar zinciri bundan 3 hafta önce oynanan Beşiktaş maçıyla başlamıştır. Maçın hakemi , 19'uncu dakikada 'ın futbolcumuz 'a kasıtlı bir şekilde dirseğiyle vurduğu pozisyonda vermesi gerekirken, pozisyonu sarı kartla geçiştirmiştir. İzleyen herkesin 'çok net kırmızı kart' dediği bu pozisyonda kararının çıkması kalfalarda soru işareti uyandırmıştır" dedi.

"HAKEMİN YANLIŞ KARARLARI NEDENİYLE PUAN KAYBETTİK"
Aynı maçın 60'ıncı dakikasında Atiba'nın ceza sahası içerisinde topla bariz bir şekilde elle oynamasına rağmen hakem Arda Kardeşler bu pozisyonu da es geçtiğini iddia eden Özçelik, şunları kaydetti: "Bu maçta VAR hakemi olan da hem Burak'ın, hem de Atiba'nın pozisyonlarını görmezden gelmiş ve herhangi bir uyarıda bulunmamıştır. Bulunduysa da hakem Arda Kardeşler bu uyarıyı dikkate almamıştır. Bu maçta hakemin yanlış kararları nedeniyle takımımız puan kaybetmiştir."

ÇAYKUR RİZESPOR MAÇI
, Çaykur Rizespor ile oynadıkları müsabakada ise Samudio'ya verilmesi gereken kırmızı kartın, sarı kartla geçiştirildiğini savundu. Geçen hafta oynadıkları Gaziantep FK maçının son dakikasında da rakip oyuncu Morais'in kendisini yere bıraktığı pozisyonda, hakem Serkan Tokat'ın seyirci baskısıyla faul kararı verdiğini kaydeden Özçelik, "Bu pozisyon sonunda kalemizde golü gördük. Bu hatalı kararla da 2 puan kaybı yaşanmıştır" diye konuştu.

"VAR EN İYİ ŞEKİLDE KULLANILSIN"
Metin Fahri Özçelik, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "71 yıllık şanlı tarihinde ilk kez lider konumda olan takımımız aleyhine son 3 haftada art arda verilen bu kararlara bir anlam veremiyoruz. ve 'nun da hakemlerin bu hatalı kararları sonrasında ne gibi bir yaptırım uyguladığını merak ediyoruz. Bundan sonra oynanacak maçlarda da hakem hatalarıyla karşı karşıya kalabileceğimizden büyük endişe duyuyoruz. 'in en çok gol atan ve en çok pozisyona giren takımlarından biri olan liderliğe bileğinin hakkıyla gelmiştir. Son 3 haftadaki hakem hataları olmasaydı 3-5 puan farkla lider olabilirdik. Temennimiz, MHK ve hakemlerimizin maçları yönetirken bir an önce büyük - küçük takım ayrımını bırakması, VAR sisteminin işletilmesi, hakemlerin de VAR'ı gerekli yerlerde en güzel şekilde kullanmasıdır. Hakem hatalarının en aza inmesi ve maçların adil bir şekilde yönetilmesi en büyük arzumuzdur."

  1. 01.11.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Aytemiz Alanyaspor'dan hakem kararlarına tepki haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN