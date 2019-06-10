Alanyaspor'da Erol Bulut dönemi – Fotomaç – 10 Haziran 2019
10 Haziran 2019, Pazartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Alanyaspor Haberleri Alanyaspor'da Erol Bulut dönemi

'da dönemi

Alanyaspor'da Erol Bulut dönemi

ekiplerinden Aytemiz , ile bir yıllık sözleşme imzaladı. Erol Bulut yaptığı açıklamada "İki kulvarda yarışacağız. Bizim için lig kadar kupa da önemli" şeklinde konuştu.

ekibi Aytemiz , ile bir yıllık sözleşme imzaladı.

Cengiz Aydoğan Spor Tesisleri'nde kulüp başkanı Hasan 'nun da katıldığı törenle Erol Bulut, bir yıllık sözleşmeye imza attı.

Erol Bulut, törende yaptığı konuşmada, Aytemiz Alanyaspor'u bulunduğu noktanın üzerine taşımak istediklerini söyledi.

Hem ligde hem de kupada başarılı olmak istediklerini belirten Bulut, "'da 2 yıla yakın bir çalışma sürecim oldu. Başarılı olduk. Oradaki maceramız bitti. Şu andan itibaren Alanyaspor ile maceramız başladı. Hedeflerimize, başkan, yönetim, teknik heyet, taraftar ve medya ile yürümek inşallah nasip olur. İki kulvarda yarışacağız. Bizim için lig kadar kupa da önemli. Takımımızı şekillendireceğiz. Yeni takviyelerle Alanyaspor'u herkesin istediği yere getirmeye çalışacağız." diye konuştu.

konusuna değinen Bulut, eski takımı Evkur Yeni Malatyaspor'da başarılı bir sezon geçiren Guilherme ile ilgilendiklerini belirterek, "İlgileniyoruz ama sadece o yok. Kulübümüzün menfaatleri doğrultusunda, ekonomik sınırlarımızı aşmadan bize yarayacak oyuncular almak isteriz. Heyecan dolu bir lig olacağını düşünüyorum. Herkes takımımızın coşkulu ve iyi bir futbol oynayacağından emin olsun. Taraftarlarımız takımımızın arkasında olsun ve bizi desteklesin." değerlendirmesinde bulundu.

Alanyaspor Kulübü Başkanı Hasan Çavuşoğlu ise teknik direktör Erol Bulut'un başarılarına Alanyaspor'da da devam edeceğine inandığını dile getirdi.

Bulut ve ekibinin camiaya hayırlı olmasını dileyen Çavuşoğlu, şunları söyledi:

"Öncelikle kendisine 'hoş geldin' diyorum. Erol Bulut, kendisini ispat etmiş bir hocamız. Başarılarına burada da devam edecektir. Bundan önce çalıştığımız teknik direktörümüz ve ekibine de teşekkür eder, bundan sonraki görevlerinde başarılar dilerim. Teknik heyetimizle transferde düğmeye basıyoruz. Düşündüğümüz oyuncular var. Yıldız oyuncu değil, sahada mücadele eden futbolcu istiyoruz. Teknik heyet ve transfer komitemizle en iyi oyuncuları takımımıza kazandırmak için mücadele edeceğiz."

  1. 10.06.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Alanyaspor'da Erol Bulut dönemi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN