Alanyaspor Erol Bulut'u açıkladı
06 Haziran 2019, Perşembe
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'u açıkladı

Alanyaspor Erol Bulut'u açıkladı

takımlarından Aytemiz , sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile teknik direktör 'la prensip anlaşmasına vardıklarını duyurdu. Kulüp resmi imzaların gelecek hafta atılacağını bildirdi.

Aytemiz , teknik direktör ile yollarının ayrılmasının ardından ile anlaşmaya vardığını açıkladı. Resmi sözleşme önümüzdeki hafta içinde imzalanacak.

ekiplerinden Aytemiz Alanyaspor yeni teknik direktörünü buldu. Sezonu Sergen Yalçın ile kapatan turuncu-yeşilliler, yapılan görüşmelerde yeni bir anlaşma sağlayamamıştı. Antalya ekibi çalışmalarının ardından başarılı teknik adam Erol Bulut ile anlaştı. Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Yönetim kurulumuz, teknik direktör Erol Bulut ile prensip anlaşması sağlamıştır. Resmi sözleşme önümüzdeki hafta içinde imzalanacaktır" denildi.

Erol Bulut son olarak Süper Lig takımlarından Evkur Yeni Malatyaspor'u çalıştırmıştı.

  1. 06.06.2019
  2. Güncelleme: 06.06.2019 13:34
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