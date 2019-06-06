Alanyaspor Erol Bulut'u açıkladı
Spor Toto Süper Lig takımlarından Aytemiz Alanyaspor, sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile teknik direktör Erol Bulut'la prensip anlaşmasına vardıklarını duyurdu. Kulüp resmi imzaların gelecek hafta atılacağını bildirdi.
Aytemiz Alanyaspor, teknik direktör Sergen Yalçın ile yollarının ayrılmasının ardından Erol Bulut ile anlaşmaya vardığını açıkladı. Resmi sözleşme önümüzdeki hafta içinde imzalanacak.
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Aytemiz Alanyaspor yeni teknik direktörünü buldu. Sezonu Sergen Yalçın ile kapatan turuncu-yeşilliler, yapılan görüşmelerde yeni bir anlaşma sağlayamamıştı. Antalya ekibi çalışmalarının ardından başarılı teknik adam Erol Bulut ile anlaştı. Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Yönetim kurulumuz, teknik direktör Erol Bulut ile prensip anlaşması sağlamıştır. Resmi sözleşme önümüzdeki hafta içinde imzalanacaktır" denildi.
Erol Bulut son olarak Süper Lig takımlarından Evkur Yeni Malatyaspor'u çalıştırmıştı.
Yönetim kurulumuz, teknik direktör Erol Bulut ile prensip anlaşması sağlamıştır. Resmi sözleşme önümüzdeki hafta içinde imzalanacaktır.#alanyaspor pic.twitter.com/h36UsvWG8Y— Aytemiz Alanyaspor (@Alanyaspor) 6 Haziran 2019
- 06.06.2019
- Güncelleme: 06.06.2019 13:34
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Toplam 1
Yorum
ali78 boşverin.alın güçlü atletik zenci hızlı.avrupalıyı boşverin.güçlü afrikalı
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Yasin Öztekin Kartal’a yakın
Toplam 1
Yorum
eray iyi transfer olur gsnin üzerine çıkacak transferler yapılmalı oturmuş kadrnun üzerine transfer yapıyor gs bu yüzden çok iyi transferler yapı
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Bursa sil baştan
Toplam 1
Yorum
Fenerli selim Tesadüfen şansa şampiyon ol 5 büyük de yıllardır düşmemeye oyna Bursa artık zor gelir kulübü iflas ettirmişler
Alanyaspor Erol Bulut'u açıkladı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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