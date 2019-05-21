Haydar Yılmaz'dan Josef Sural itirafı: Konyaspor mağlubiyetini ona bağlıyorum

Spor Toto Süper Lig'in son haftasında Medipol Başakşehir ile karşılaşacak olan Aytemiz Alanyaspor hazırlıklarına yaptığı tek idmanla devam etti.

Aytemiz Alanyaspor kalecisi Haydar Yılmaz, sıralamada ligi diğer senelere göre daha üst seviyede tamamladıklarını belirterek, "Bizim açımızdan iyi bir sezon geçti. Puan olarak, 3 veya 6 puan daha alabilirdik ama takdir edersiniz ki başımızdan da vahim bir olay geçti." dedi.



Turuncu-yeşilli takımın kaptanı Haydar Yılmaz, Cengiz Aydoğan Spor Tesisleri'nde idman öncesi gazetecilere yaptığı açıklamada, takım olarak bu sene beklentilerinin üstünde bir performans sergilediklerini söyledi.

"KONYASPOR MAÇINI JOSEF SURAL'A BAĞLIYORUM"



Süper Lig'de bulundukları diğer senelere göre daha iyi bir performans gösterdiklerini vurgulayan Yılmaz, "Sıralamada ligi diğer senelere göre daha üst seviyede tamamladık. Bizim açımızdan iyi bir sezon geçti. Puan olarak, 3 veya 6 puan daha alabilirdik ama takdir edersiniz ki başımızdan da vahim bir olay geçti. Josef Sural'ın vefatından sonraki oynadığımız Konyaspor maçındaki mağlubiyeti ben ona bağlıyorum. Zihinsel ve bedensel olarak sahaya tam anlamda kendimizi veremedik. Beşiktaş maçında da bu olaydan dolayı kalıntılar vardı. Bu maçları da almış olsaydık, puan olarak daha üst seviyede ligi tamamlamış olacaktık." diye konuştu.



Şartlar ne olursa olsun hiçbir zaman profesyonellikten ödün vermediklerine değinen Yılmaz, takım arkadaşlarına gösterdikleri performanstan dolayı teşekkür etti.



"KENDİ ÇAPIMDA DOLU DOLU OYNADIĞIMI DÜŞÜNÜYORUM"



"Süper Lig'de 3 yıldır, kendi çapımda dolu dolu oynadığımı düşünüyorum. Alanyaspor'un iyiliği ve güzelliği için elimden gelen çabayı da sarf ediyorum. Çünkü artık ben kendimi buralı gibi görüyorum. Yapmış olduğum mücadele ve oynamış olduğum maçlar her şey Alanyaspor için." diyen Yılmaz, Alanyaspor adına tüm fedakarlıkları yapacaklarını ifade etti.



Öte yandan turuncu-yeşilli takım Cengiz Aydoğan Spor Tesisleri'nde deplasmanda oynayacağı Medipol Başakşehir maçının hazırlıklarına başladı. Koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan idmanı futbolcular şut ve ortayla tamamladı. İdmana UEFA Pro Lisans Kursu son etabına katılan teknik direktör Sergen Yalçın ile sakatlıkları bulunan futbolcular Sackey, Caulker, Djalma Campos ve Baiano katılmadı.