Alanyaspor'un sahte formasının yaptırılıp dağıtıldığı iddiası

Alanyaspor Kulübü Başkanı Hasan Çavuşoğlu, Denizli Emniyet Müdürü Mevlüt Demir'in, takımın sahte formalarını yaptırıp dağıttığına yönelik iddialara ilişkin, "Müdürün burada amacı sadece forma dağıtmak değil, müdürün amacı başka. Alanyaspor'un formalarının her türlü patenti, her şeyi Alanyaspor Kulübüne ait ama bu, kulübü hiçe saymıştır." dedi.

Çavuşoğlu, Cengiz Aydoğan Spor Tesisleri'nde, iddialara ilişkin gazetecilere yaptığı açıklamada, Aytemiz Alanyaspor formalarının bastırılıp dağıtılmasının etik ve yasal olmadığını söyledi.

Emniyet müdürünün gençlere, öğrencilere sahip çıkmasının doğal hakkı olduğunu aktaran Çavuşoğlu, şunları kaydetti:

"Biz de bundan gurur duyarız. Ama Alanyaspor'un formalarını bastıraraktan, dağıtaraktan, binlerce formayı bastırıp, devletin makam aracının bagajına doldurup, gelip burada her yerde, önüne gelene dağıtmakla olmaz. Yani müdürümüz aslında hata yapmıştır. Bunu aslında kulübümüzle istişare yapsa, biz tabii ki yardımcı oluruz. Tabii müdürün burada amacı sadece forma dağıtmak değil, müdürün amacı başka. Herkes siyaset yapabilir. Kesinlikle hakkıdır. İzinsiz Alanyaspor formalarını binlerce bastıraraktan, herkese dağıtaraktan bu olmaz. Neticesinde Alanyaspor'un formalarının her türlü patenti, her şeyi Alanyaspor Kulübüne ait ama bu, kulübü hiçe saymıştır."

"Ağır kelimeler kullandı"

Demir'in Konya'da görev yaptığı dönemde, kentte Alanyaspor'un oynadığı Süper Lig'e çıkma maçında turuncu-yeşilli taraftarların mağdur olduğunu savunan Çavuşoğlu, emniyet müdürünün kendisini bir başkan olarak arayıp sormadığını, ilgilenmediğini söyledi.

"O zaman emniyet müdürü neredeydi, sizce niye yapıyor?" diye soran Çavuşoğlu, bunun iyi araştırılması gerektiğini, daha önce de teşkilat ve ilçe başkanlarının kulübe müracaat ettiğini, hep birlikte formaları temin ettiklerini, onların da taraftara dağıttığını dile getirdi.

Çavuşoğlu, şöyle konuştu:

"Ne güzeldi. Bu konuyla ilgili de müdürün kendisini aradım. 'Biz Alanya'da Alanyaspor Store açtık ama siz Alanyaspor'un formalarını izinsiz bir şekilde dağıtıyorsunuz.' demeye kalmadan, bana net bir şekilde ağır kelimeler kullandı. Ben o kelimeyi burada kullanmayacağım. Bu söylediği kelimeyi 3 devlet memuru, polis, bir ilçe başkanı, bir gazeteci, bir sivil vatandaş benimle net bir şekilde duydu. Bu çok ayıp, olmaması gereken bir şey. Bu, Alanyaspor Kulübü Başkanı, yönetimi ve camiasına yapılan bir küfürdür, hakarettir. Şahsım adına suç duyurusunda bulundum. Kulübümüz adına da avukatlar, Alanyaspor Kulübünün haklarını izinsiz bir şekilde kullandığı için dava açtılar."

"Siyasi amaçlar için Alanyaspor'u hiç kimse kullanmasın"

Alanyaspor yönetimi olarak kulübün haklarını savunduğunu vurgulayan Hasan Çavuşoğlu, şöyle devam etti:

"Burada Alanyaspor adına birisi bir şey yapacaksa Alanyaspor Kulübüne müracaat etmesi lazım. Bizle görüşmesi lazım. Bizle görüştü de biz mi yardımcı olmadık? Biz gidip de Denizli'ye, Denizli Emniyet Müdürü adına, Denizli adına bir çalışma yapıyor muyuz? Siz Alanyaspor formalarını bastırıyorsunuz 3-5 bin tane, nasıl bastırdıysanız. Göğsüne de MD ismini yazıyorsunuz. Vatandaşa dağıtıyorsunuz. Niçin? Sahip çıktığınızdan mı bu? Hayır. Sahip çıkacak olsanız bizimle beraber hareket ederdiniz. Siyasi amaçlar için Alanyaspor Kulübünü hiç kimse kullanmasın. Siyasette herkes istediğini yapabilir ama bu şekilde olmaz. Biz müdüre güzel bir üslupla hitap ettik. Aldığımız cevabı da az önce söyledik. Taraftarın da herkesin de bu söylenenin bilinmesini isterim. Emniyet müdürü de olsa kimse o kelimeyi bize kullanamaz. Kimse kusura bakmasın biz de burada halkı temsil ediyoruz, Alanya'yı temsil ediyoruz."

Hakem kararları

Ligde hakem hatalarının son zamanlarda fazlaca gündeme geldiğine değinen Hasan Çavuşoğlu, şunları aktardı:

"Hatalar, VAR sistemi olmasına rağmen müsabakalara damgasını vurmaya başladı. Hakem hataları mutlaka olacaktır ama inşallah en asgariye indirirler. Hakemlerimiz biraz daha dikkat ederlerse, biraz daha gayret gösterirlerse, hataların biraz daha asgariye ineceğini düşünüyorum."

Merkez Hakem Kurulu Başkanı Yusuf Namoğlu'nun istifa kararını da değerlendiren başkan Çavuşoğlu, yeni gelecek kişinin herkesin ulaşabileceği, herkese adalet dağıtabilecek biri olmasını temenni etti.