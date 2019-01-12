Alanyaspor Josef Sural’ı renklerine bağladı
12 Ocak 2019, Cumartesi
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’ı renklerine bağladı

Alanyaspor Josef Sural’ı renklerine bağladı

Aytemiz , takımından Çek futbolcu ’ı 1 yılı opsiyonlu 2,5 yıllığına renklerine bağladı.

Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde düzenlenen imza töreninde konuşan Aytemiz Alanyaspor Kulübü Başkanı Hasan Çavuşoğlu, forvet mevkiindeki eksikliği ile tamamladıklarını söyledi. Transfer çalışmalarının uzun sürdüğünü belirten Çavuşoğlu, "Kulüpler arası yaklaşık 20 gün süren transfer görüşmelerimizin neticesinde Sparta Prag takımından Josef Sural'ı kadromuza dahil etmiş bulunuyoruz. Bize faydalı olacağına inanıyoruz. Hayırlı olsun" dedi.

Josef Sural ise, "Uzun süren bir transfer çalışması oldu ama mutlu sona ulaştık. İki taraf için de hayırlı olsun. Burada olmaktan mutluyum. Takımın daha iyi yerlere gelmesi için hep birlikte mücadele edeceğiz. Alanya, ailemle birlikte yaşayabileceğim bir yer. Türkiye ligini de takip ediyordum. Burada futbol oynamanın ve yaşamanın ne kadar güzel olabileceğini düşündüğüm için Alanyaspor'u tercih ettim" diye konuştu.
Profesyonel futbol yaşamına 2008 yılında Zbrojovka Brno takımında başlayan 28 yaşındaki futbolcu Josef Sural, daha önce Slovan Liberec ve takımlarında forma giydi.

  1. 12.1.2019 20:51
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