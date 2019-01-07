‘Türk-Yunan kardeşliği’
Alanya'nın Yunan stoperi Georgios Tzavellas, Türkiye'de bulunduğu iki yılda hiçbir sıkıntı yaşamadığını vurgularken, "Hiçbir şekilde ırkçı söylemler sarf etmediler. Yunanistan'da da öyle aslında. Çevremdeki insanlar, bu tarz şeyler söylemiyor" ifadelerini kullandı.
Alanya'nın Yunan stoperi Georgios Tzavellas, Türkiye'de bulunduğu iki yılda hiçbir sıkıntı yaşamadığını vurgularken, "Hiçbir şekilde ırkçı söylemler sarf etmediler. Yunanistan'da da öyle aslında. Çevremdeki insanlar, bu tarz şeyler söylemiyor" ifadelerini kullandı.
- 7.1.2019
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Toplam 7
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65karabela fenerbahçeliyim ama inan başarılı olmanı çok istiyorum inşallah çok başarılı olursun çocuk
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Toplam 38
Yorum
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