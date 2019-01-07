‘Türk-Yunan kardeşliği’ – Fotomaç – 07 Ocak 2019
07 Ocak 2019, Pazartesi
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‘Türk-Yunan kardeşliği’

‘Türk-Yunan kardeşliği’

Alanya'nın Yunan stoperi , 'de bulunduğu iki yılda hiçbir sıkıntı yaşamadığını vurgularken, "Hiçbir şekilde ırkçı söylemler sarf etmediler. 'da da öyle aslında. insanlar, bu tarz şeyler söylemiyor" ifadelerini kullandı.

Alanya'nın Yunan stoperi , 'de bulunduğu iki yılda hiçbir sıkıntı yaşamadığını vurgularken, "Hiçbir şekilde ırkçı söylemler sarf etmediler. 'da da öyle aslında. insanlar, bu tarz şeyler söylemiyor" ifadelerini kullandı.

  1. 7.1.2019
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