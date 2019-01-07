‘Türk-Yunan kardeşliği’

Alanya'nın Yunan stoperi Georgios Tzavellas, Türkiye'de bulunduğu iki yılda hiçbir sıkıntı yaşamadığını vurgularken, "Hiçbir şekilde ırkçı söylemler sarf etmediler. Yunanistan'da da öyle aslında. Çevremdeki insanlar, bu tarz şeyler söylemiyor" ifadelerini kullandı.