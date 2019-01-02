Alanyaspor’a Bakan ziyareti
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Alanyaspor'u ziyaret etti.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Alanyaspor'u ziyaret etti. Aynı zamanda Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu'nun kardeşi olan Bakan Çavuşoğlu, teknik heyet ve futbolcuların yeni yılını kutladı. Bakan Çavuşoğlu, "Yeni yılda sizlere sağlık, mutluluk ve başarılar diliyorum. Sizlere çok güveniyoruz. Her zaman yanınızda olacağız" ifadelerini kullandı.
- 2.1.2019
-
Fenerbahçe, ikinci yarı hazırlıklarına yarın başlayacak
Toplam 1
Yorum
cem alın artık bu adamı bundan iyisi yok
-
Mustafa Cengiz'den yeni yıl mesajı
Toplam 1
Yorum
transfer transferi bitirin miranda-luis-alan-?ribery bunları almadan ne mutlu yıllar.
-
Trabzonspor'da devir ekonomi devri
Toplam 1
Yorum
BJK Osman Trabzon başkanına helal olsun Karadenizliler olarak gururumuz bizim Başkan tasarruf bize yakışırmı lafı etti yatan adamlara para gitti
Alanyaspor’a Bakan ziyareti haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.