Alanyaspor’a Bakan ziyareti

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Alanyaspor'u ziyaret etti. Aynı zamanda Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu'nun kardeşi olan Bakan Çavuşoğlu, teknik heyet ve futbolcuların yeni yılını kutladı. Bakan Çavuşoğlu, "Yeni yılda sizlere sağlık, mutluluk ve başarılar diliyorum. Sizlere çok güveniyoruz. Her zaman yanınızda olacağız" ifadelerini kullandı.