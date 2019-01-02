Alanyaspor’a Bakan ziyareti – Fotomaç – 02 Ocak 2019
02 Ocak 2019, Çarşamba
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’a Bakan ziyareti

Alanyaspor’a Bakan ziyareti

Dışişleri Bakanı Mevlüt , 'u ziyaret etti.

Dışişleri Bakanı Mevlüt , 'u ziyaret etti. Aynı zamanda Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu'nun kardeşi olan Bakan Çavuşoğlu, teknik heyet ve futbolcuların yeni yılını kutladı. Bakan Çavuşoğlu, "Yeni yılda sizlere sağlık, mutluluk ve başarılar diliyorum. Sizlere çok güveniyoruz. Her zaman yanınızda olacağız" ifadelerini kullandı.

  1. 2.1.2019
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