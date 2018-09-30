Son haftaların flaş takımı Alanyaspor'un son kurbanı Akhisarspor oldu. Geçtiğimiz hafta Galatasaray'ı 3 golle deviren Ege ekibini konuk eden Mesut Bakkal'ın öğrencileri, sahadan zaferle ayrıldı, galibiyet serisini 4 maça çıkardı. Geçtiğimiz haftanın yıldızı Cisse, 7. dakikada Alanyaspor'u öne geçiren golü attı: 1-0. Rakibi karşısında etkili olan turuncu-yeşilliler, 55'te Villafanez ile penaltı kaçırırken, 69'da Sackey'in atılmasıyla da 10 kişi kaldı. 82'de Fernandes, skoru 2-0'a getirdi. 90 artı 2'de ise Seleznyov'un golü Akhisarspor'a yetmedi: 2-1.



BAKKAL'DAN MUTLUSU YOK

Alanyaspor Teknik Direktörü Mesut Bakkal, 90 dakika sonunda bir hayli mutluydu. Öğrencilerine övgüler yağdıran Bakkal, "İyi oynadığımız bir maçı ve 3 puanı aldık" diye konuştu.