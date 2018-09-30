4x4'lük Alanya! – Fotomaç – 30 Eylül 2018
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    30 Eylül 2018, Pazar
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    4x4'lük Alanya!

    4x4'lük Alanya!

    ’ın öğrencileri yine rakip tanımadı. Turuncu-yeşilliler, 69. dakikadan sonra 10 kişi oynadı, Cisse ve Fernandes’in golleriyle galibiyete uzandı, 4’te 4 yaptı

    Son haftaların flaş takımı 'un son kurbanı Akhisarspor oldu. Geçtiğimiz hafta 'ı 3 golle deviren Ege ekibini konuk eden 'ın öğrencileri, sahadan zaferle ayrıldı, galibiyet serisini 4 maça çıkardı. Geçtiğimiz haftanın yıldızı Cisse, 7. dakikada 'u öne geçiren golü attı: 1-0. Rakibi karşısında etkili olan turuncu-yeşilliler, 55'te Villafanez ile penaltı kaçırırken, 69'da Sackey'in atılmasıyla da 10 kişi kaldı. 82'de Fernandes, skoru 2-0'a getirdi. 90 artı 2'de ise Seleznyov'un golü Akhisarspor'a yetmedi: 2-1.

    BAKKAL'DAN MUTLUSU YOK
    Alanyaspor Teknik Direktörü , 90 dakika sonunda bir hayli mutluydu. Öğrencilerine övgüler yağdıran Bakkal, "İyi oynadığımız bir maçı ve 3 puanı aldık" diye konuştu.

    1. 30.9.2018
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