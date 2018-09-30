4x4'lük Alanya!
Mesut Bakkal’ın öğrencileri yine rakip tanımadı. Turuncu-yeşilliler, 69. dakikadan sonra 10 kişi oynadı, Cisse ve Fernandes’in golleriyle galibiyete uzandı, 4’te 4 yaptı
Son haftaların flaş takımı Alanyaspor'un son kurbanı Akhisarspor oldu. Geçtiğimiz hafta Galatasaray'ı 3 golle deviren Ege ekibini konuk eden Mesut Bakkal'ın öğrencileri, sahadan zaferle ayrıldı, galibiyet serisini 4 maça çıkardı. Geçtiğimiz haftanın yıldızı Cisse, 7. dakikada Alanyaspor'u öne geçiren golü attı: 1-0. Rakibi karşısında etkili olan turuncu-yeşilliler, 55'te Villafanez ile penaltı kaçırırken, 69'da Sackey'in atılmasıyla da 10 kişi kaldı. 82'de Fernandes, skoru 2-0'a getirdi. 90 artı 2'de ise Seleznyov'un golü Akhisarspor'a yetmedi: 2-1.
BAKKAL'DAN MUTLUSU YOK
Alanyaspor Teknik Direktörü Mesut Bakkal, 90 dakika sonunda bir hayli mutluydu. Öğrencilerine övgüler yağdıran Bakkal, "İyi oynadığımız bir maçı ve 3 puanı aldık" diye konuştu.
- 30.9.2018
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Galatasaray'ın Porto 11'i belli oldu!
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Yorum
tpc Selçuk oynasın SELÇUUUK!! Belhanda hayalet gibi gezicek sahada yine!
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Galatasaray - BB Erzurumspor | ÖZET
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Yorum
ŞEMSİ madem santraforun yok, al sana maıcon. her maçta kafayla, frikikten gol atıyor.
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Maicon golle döndü!
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Yorum
Yasama Serdar Aziz dün çok güzel oynadı. Tek hatası Maiconun kestiği gol pozisyonu öncesi rakibini kaçırmasıydı. Onun dışında mükemmeldi.
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