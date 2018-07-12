Alanyaspor, yeni sezona sağlam adımlarla hazırlanıyor – Fotomaç – 12 Temmuz 2018
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    12 Temmuz 2018, Perşembe
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    , yeni sezona sağlam adımlarla hazırlanıyor

    <a href="/index/alanyaspor?id=f913401e-016d-4837-8cbd-aadfc3635660" class="" rel="tag">Alanyaspor</a>, yeni sezona sağlam adımlarla hazırlanıyor

    Kulübü Başkanı Hasan , 2018-2019 sezonunun bütün takımlara hayırlı olmasını dileyerek, "Bu sene 3 yerli 3 yabancı futbolcuyu ederek gereken takviyeleri yaptık. da görüştüğümde 'fazlamız var eksiğimiz yok' diye güzel bir söz söyledi." dedi.

    Başkan , hazırlıkları için 'daki Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde çalışmaların sürdüğünü söyledi.

    Takımın hazırlık çalışmalarını yerinde izlemek için kente geldiğini belirten , geçen sezonu hedefledikleri yerde bitiremediklerini ifade etti.

    , öncesi yoğun bir çalışma içinde olduklarını dile getirerek, "Geçen sene ligi 12. sırada 40 puanla bitirmiştik. Oysa biz maksimum 45 puanı buluruz diye düşünmüştük ama futbolda bu böyle olmuyor. Hatalar zinciri çok oluyor hakemlerin ve kendimizin yaptığı hatalar oldu. Özellikle hakem hatalarından kaynaklı kaybettiğimiz maçlar oldu, bunların hangi maçlar olduğunu da herkes biliyor." diye konuştu.

    "Ayaklarımızı sağlam basmalıyız"

    Geçen sene yaşanan olumsuzlukların yeni sezonda olmaması temennisinde bulunan , takımda eksik olan bölgelere yaptıklarını anlattı.

    , şöyle konuştu:

    "Transferlerimizi erken bitirdik diyebilirim. Bobo'nun daha önce katılmasını bekliyorduk ama bazı sorunlar vardı onların çözülmesiyle sonunda takımımıza katıldı. Geçen sezon aynı dönemde böyle değildik, çok eksiğimiz vardı. Ancak bu sene 3 yerli 3 yabancı futbolcuyu ederek gereken takviyeleri yaptık. da görüştüğümde 'fazlamız var eksiğimiz yok' diye güzel bir söz söyledi. Biz de bu konuda takımımızı takip ediyoruz."

    Takımdaki olası transferlerin duruma göre şekilleneceğini anlatan , şu anda başka yapmayı düşünmediklerini aktardı.

    Hasan , takımın antrenmanlarına devam ettiğini bildirerek, bazı futbolcuların mazeretleri nedeniyle izinli olduğunu, daha sonra takımla çalışmalara başlayacaklarını kaydetti.

    "Takımımız en iyi şekilde yeni sezona hazırlanıyor"

    Yeni sezonun ilk maçını deplasmanında yapacaklarına değinen , geçen sezonun son deplasman maçını da 'la yaptıklarını hatırlattı.

    Çavuşoğlu, şöyle devam etti:

    "Alt ligler dahil herkesin kazasız belasız bir sezon geçirmesini diliyorum. deplasmanına özel uçakla gitmezsen biraz sıkıntı olabiliyor ama bu hiçbir şeyin mazereti değil. Fikstürü ya da başka şeyleri pek önemsemiyorum. Tabii ki bütün takımlarımızla içeride de dışarıda da karşılaşacağız. Bunlar futbolun genetiğinde olan şeyler. Geçen sene hakemlerin en çok hatası bize oldu ama onlar da hataların çok olmasını elbette istemediler."

    "VAR sisteminin olması gerektiğine inanan bir kulüp başkanıyım"

    Teknoloji desteği ile hakeme yardımcı olmayı ve hataları en aza indirmeyi hedefleyen Video Yardımcı Hakem (VAR) sisteminin iyi uygulanması halinde Türk futboluna faydalı olacağını vurgulayan Çavuşoğlu, sözlerini şöyle tamamladı:

    "Bu sene uygulanacak 'VAR' sistemiyle ne olur ne biter birlikte göreceğiz. İnşallah iyi ve güzel işletilirse faydalı olacağını düşünüyorum. 'VAR' sisteminin olması gerektiğine inanan bir kulüp başkanıyım. Tabi bunlar yetkililerin sorumluluk alanına giriyor. Eğer iyi idare edilirse güzel sonuçlar verecektir."

    1. 12.7.2018 11:36
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