Bobo Alanya’da – Fotomaç – 10 Temmuz 2018
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    Bobo Alanya’da

    Bobo Alanya’da

    Alanyaspor, Bobo’da mutlu sona ulaştı. temsilcisi, son olarak Avusturalya’da top koşturan Beşiktaşlı eski golcüyle 2 yıllık imza attı

    Transferin hızlı takımlarından Alanyaspor, Bobo'yu da kadrosuna kattı. Tesislerde düzenlenen imza töreninde Brezilyalı golcü, 2 yıllık sözleşmeyi imzaladı. Sezonun ilk yarısı itibariyle transferi tamamladıklarını vurgulayan Başkan Hasan Çavuşoğlu, "İşte bugün son noktayı koyduk. Bize çok katkı sağlayacağını düşündüğümüz için transfer yaptık" dedi.

    TÜRKİYE İKİNCİ EVİM
    Daha önce Beşiktaş ve 'de oynayan, son iki sezonda Sydney'de 57 maçta 43 gol atan, geçen sezon 27 golle krallık tacı takan Bobo ise, "Burası bildiğim ülke, en iyisini vereceğimden kimsenin şüphesi olmasın. Eve dönmeyi her zaman çok istedim. Türkiye ikinci evim, ikinci vatanım. Çok sevdiğim ikinci ülkeme döndüğüm için çok mutluyum" diye konuştu.

    BEŞIKTAŞ'TA IZ BIRAKTI, 6 KUPA KAZANDI
    Beşiktaş'ta 2005'ten 2011'e kadar forma giyen Bobo, 1 lig şampiyonluğu, 4 Kupası ve 1 lig şampiyonluğu kazandı. Brezilyalı golcü, 2012'de formasıyla geri döndüğü 'de 3 sezon daha mücadele etti. Sonrasında Gremio ve Sydney'de oynadı.


    WANDERSON'LA YOLLAR AYRILDI
    Bobo'yu alan Alanyaspor, bir başka Brezilyalı golcüsü Wanderson'un ise kontratını feshetti. Geçen sezon 2. yarıda Dinamo Moskova'dan transfer edilen 32 yaşındaki futbolcu, 5 maçta forma giyerken ne gol ne de asist katkısı yapamadı.
    1. 10.7.2018
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