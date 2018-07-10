Bobo Alanya’da
Alanyaspor, Bobo’da mutlu sona ulaştı. Akdeniz temsilcisi, son olarak Avusturalya’da top koşturan Beşiktaşlı eski golcüyle 2 yıllık imza attı
TÜRKİYE İKİNCİ EVİM
Daha önce Beşiktaş ve Kayseri'de oynayan, son iki sezonda Sydney'de 57 maçta 43 gol atan, geçen sezon 27 golle krallık tacı takan Bobo ise, "Burası bildiğim ülke, en iyisini vereceğimden kimsenin şüphesi olmasın. Eve dönmeyi her zaman çok istedim. Türkiye ikinci evim, ikinci vatanım. Çok sevdiğim ikinci ülkeme döndüğüm için çok mutluyum" diye konuştu.
BEŞIKTAŞ'TA IZ BIRAKTI, 6 KUPA KAZANDI
Beşiktaş'ta 2005'ten 2011'e kadar forma giyen Bobo, 1 lig şampiyonluğu, 4 Türkiye Kupası ve 1 lig şampiyonluğu kazandı. Brezilyalı golcü, 2012'de Kayseri formasıyla geri döndüğü Türkiye'de 3 sezon daha mücadele etti. Sonrasında Gremio ve Sydney'de oynadı.
WANDERSON'LA YOLLAR AYRILDI
Bobo'yu alan Alanyaspor, bir başka Brezilyalı golcüsü Wanderson'un ise kontratını feshetti. Geçen sezon 2. yarıda Dinamo Moskova'dan transfer edilen 32 yaşındaki futbolcu, 5 maçta forma giyerken ne gol ne de asist katkısı yapamadı.
- 10.7.2018
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Flaş iddia! Mesut Özil Almanya milli takımını bıraktı
Toplam 5
Yorum
serdar Türküm deyipte Türk milli takımını seçmeyen almanla ne çok ilgilendiniz be 1 aydır özili okuyoruz beter olsunlar kendi ülkesini seçmyenler
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Flaş iddia! Mesut Özil Almanya milli takımını bıraktı
Toplam 5
Yorum
mustafa iyi yapmis bence daha önce birakmaliydi cünki almanlara iylik yaramaz
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UEFA'dan Volkan Demirel paylaşımı
Toplam 10
Yorum
aynıtas Kadro aynı,aynı film oynuyor..Dolayısıyla filmin sonu da aynı
Bobo Alanya’da haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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