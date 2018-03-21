Başkan Çavuşoğlu ameliyat oldu – Fotomaç – 21 Mart 2018
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    21 Mart 2018, Çarşamba
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    Başkan ameliyat oldu

    Başkan Çavuşoğlu ameliyat oldu

    Aytemiz Kulübü Başkanı Hasan Akdeniz Üniversite Hastanesi'nde burun deviasyon ameliyatı oldu.

    Kulak Burun Boğaz Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Murat Turhan tarafından yapılan operasyonun başarılı geçtiği belirtildi.

    Başkanı bir süre önce aynı hastanede ameliyat olan AGC Başkanı Mevlüt Yeni'ye geçmiş olsun ziyaretinden bulunmuştu. Bu kez de AGC Başkanı Yeni hemşehrisi Çavuşoğlu'nu ziyaret ederek acil şifalar diledi. Dün başarılı bir operasyon geçiren Başkan Çavuşoğlu'nun bugün taburcu olması bekleniyor.

    1. 21 Mart 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 12:34
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