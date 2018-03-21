Başkan Çavuşoğlu ameliyat oldu
Aytemiz Alanyaspor Kulübü Başkanı Hasan Çavuşoğlu Akdeniz Üniversite Hastanesi'nde burun deviasyon ameliyatı oldu.
Alanyaspor Başkanı Çavuşoğlu bir süre önce aynı hastanede ameliyat olan AGC Başkanı Mevlüt Yeni'ye geçmiş olsun ziyaretinden bulunmuştu. Bu kez de AGC Başkanı Yeni hemşehrisi Çavuşoğlu'nu ziyaret ederek acil şifalar diledi. Dün başarılı bir operasyon geçiren Başkan Çavuşoğlu'nun bugün taburcu olması bekleniyor.
- 21 Mart 2018, Çarşamba
- Güncelleme: 12:34
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‘Bana pas veremezdi’
Toplam 4
Yorum
Bu kareden gördüğüm kadarıyla Daha iyi olmalı ama Kötü bir vuruş da değil. Gomis de benzerini kaçırdı unutmayalım
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Neto'dan yönetime transfer mesajı!
Toplam 1
Yorum
TARAFTAR Sezon sonunu bile beklemeye gerek yok hemen git , ne faydan oldu takıma , bir de yeni sözleşme diyor pes artık.
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Hedef 4 maçta 12 puan
Toplam 8
Yorum
BJK'li ¨Hedefimiz bile tutarsiz ve isteksiz... Hedef ancak kalan 8 maçta 8 galibiyet olabilir sampiyon olmak için... baska hedef olamaz !
Başkan Çavuşoğlu ameliyat oldu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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