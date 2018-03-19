Alanyasporlu 5 futbolcu milli takımlarda – Fotomaç – 19 Mart 2018
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    19 Mart 2018, Pazartesi
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    Alanyasporlu 5 futbolcu milli takımlarda

    Alanyasporlu 5 futbolcu milli takımlarda

    Aytemiz Alanyasporlu futbolcular Emre Akbaba, , Lamine Gassama, Fabrice N'Sakala ve ülkelerinin milli takımlarına davet edildi.

    Turuncu-yeşilli takımın genç yıldızı Emre Akbaba, A 'ın 23 Mart'ta Antalya'da İrlanda Cumhuriyeti ve 27 Mart'ta Podgorica kentinde Karadağ ile oynayacağı özel maçların aday kadrosuna dahil edildi. Emre Akbaba, millilerin Riva'daki TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'ndeki kampına katıldı.

    Stoper oyuncusu ise Yunanistan'ın 23 Mart'ta İsviçre ve 27 Mart'ta Mısır ile yapacağı özel maçlarda forma giyecek. Lamine Gassama da aynı tarihlerde Senegal'in oynayacağı Özbekistan ve Bosna-Hersek özel karşılaşmalarında ter dökecek. Fabrice N'Sakala ise Demokratik Kongo'nun 27 Mart'ta Tanzanya ile yapacağı hazırlık maçında forma giyecek. Aynı zamanda , Mali'nin 23 Mart'ta oynayacağı Japonya maçında ülkesinin milli takım formasını terletecek. Milli takımlarına giden oyuncular 28 Mart'ta Alanya'ya dönecek.

    1. 19 Mart 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 15:17
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