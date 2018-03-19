Alanyasporlu 5 futbolcu milli takımlarda
Aytemiz Alanyasporlu futbolcular Emre Akbaba, Georgios Tzavellas, Lamine Gassama, Fabrice N'Sakala ve Mamadou Fofana ülkelerinin milli takımlarına davet edildi.
Stoper oyuncusu Georgios Tzavellas ise Yunanistan'ın 23 Mart'ta İsviçre ve 27 Mart'ta Mısır ile yapacağı özel maçlarda forma giyecek. Lamine Gassama da aynı tarihlerde Senegal'in oynayacağı Özbekistan ve Bosna-Hersek özel karşılaşmalarında ter dökecek. Fabrice N'Sakala ise Demokratik Kongo'nun 27 Mart'ta Tanzanya ile yapacağı hazırlık maçında forma giyecek. Aynı zamanda Mamadou Fofana, Mali'nin 23 Mart'ta oynayacağı Japonya maçında ülkesinin milli takım formasını terletecek. Milli takımlarına giden oyuncular 28 Mart'ta Alanya'ya dönecek.
- 19 Mart 2018, Pazartesi
- Güncelleme: 15:17
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Rodallega kızdı
Toplam 3
Yorum
ahmet üç maç, aynı üç pozisyon kaleci ile karşı karşıya ve sonuç; gol yok, asist zaten yok. Rodellaga trip atmayı alışkanlık haline getirmiş..
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Volkan imzayı atıyor
Toplam 3
Yorum
HB Volkan her maç standardını değiştiriyor, maç seçiyor demeliyim.İkinci kaleci olmalı yenilenmeli ve gençleştirilmeli.Ağabeylik yapması okey.
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Gökhan Gönül ile ilgili flaş iddia!
Toplam 4
Yorum
MEHMET ALIN BAŞINIZA ÇALIN LENSS GİBİ.
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