"Alanyaspor kesinlikle Süper Lig'de kalmalıdır" – Fotomaç – 28 Şubat 2018
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    28 Şubat 2018, Çarşamba
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    " kesinlikle 'de kalmalıdır"

    "Alanyaspor kesinlikle Süper Lig'de kalmalıdır"

    Aytemiz Teknik Direktörü , turuncu-yeşilli takımın kalan 11 maçı final havasında oynaması gerektiğini söyledi.

    Bakkal, idman öncesi basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Aytemiz 'un bireysel ve oyuncu kalitesiyle hak etmediği yerde olduğunu ifade etti.

    İyi oynanılan maçların şansız şekilde kaybedildiğini dile getiren Bakkal, "Bu yüzden bu noktaya gelindi ama yürekten inanıyorum, bu takım, bu kulüp, buradan çıkacak bir kaliteye sahip." diye konuştu.

    Alanyaspor olarak zor dönemden geçtiklerini ifade eden Bakkal, "İçinde bulunduğumuz dönem, kredilerin bittiği, iyi şeylerin yapılması gereken bir dönem. Berkan dışında sakat oyuncumuz yok. Mbilla da kendini toparladı. Herkesin oynayabileceği, hem hücumda hem de savunmada işini yapabilecek bir takım ortaya çıkarmak, hücumdaki coşkusunu savunma coşkusuna çevirebilecek bir takım oluşturmak en büyük isteğim." şeklinde görüş belirtti.

    Spor Toto 'in 24. haftasında 4 Mart Pazar günü deplasmanda oynayacakları Gençlerbirliği maçında iyi şeylerin olacağına inandığını vurgulayan , "11 maç bizim ve şehir için final. Bu finali ortak yaşamamız gerekiyor. Bu ortaklıkta da herkesin kazancı tam. Alanyaspor kesinlikle Süper Lig'de kalmalıdır. Buna da inandığımız için buradayım." ifadelerini kullandı.

    1. 28 Şubat 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 21:57
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