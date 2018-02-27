Alanya’da Karaman depremi – Fotomaç – 27 Şubat 2018
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    27 Şubat 2018, Salı
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    Alanya’da Karaman depremi

    Alanya’da Karaman depremi

    Bu sezon görevden ayrılan 15. isim oldu. 6 maçta, 5 yenilgi alan tecrübeli hoca istifa etti. ve isimleri gündemde

    Alanya'da Safet Susic'in ardından çıktığı 6 maçta 5 yenilgi alan teknik direktör ile yollar ayrıldı. Sezona 1. Lig'de Ç.Rize'de başlayan ve ilk yarı sonuna doğru ekibinden ayrılan Karaman, Susic'in yerine getirilmişti. yenilgisinin ardından hoca arayışlarına başlayan ateş hattının hemen üstünde yer alan ekibinin, deneyimli çalıştırıcı ile prensipte anlaştığı öğrenildi. Bu sezon G.Birliği'nde görev alan Bakkal, çıktığı 9 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 6 yenilgi almıştı. Yönetimin 'la da görüştüğü ve bu iki isim arasında karar vereceği bildirildi.

    Giderayak yeni hocayı danıştılar
    Alanya'dan istifa eden Hikmet Karaman, çarpıcı açıklamalarda bulundu. Tecrübeli çalıştırıcı, "Git 24 saat kafanı dinle öyle karar ver dediler. Ama istifa kararı aldım. Hasan Başkanımız ile mükemmel bir diyaloğumuz var, hatta gelecek teknik adam ismi üzerinde bile fikir alışverişinde bulunduk" dedi.
    1. 27 Şubat 2018, Salı
    2. Güncelleme: 00:59
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