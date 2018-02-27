Alanya’da Karaman depremi
Bu sezon görevden ayrılan 15. isim Hikmet Karaman oldu. 6 maçta, 5 yenilgi alan tecrübeli hoca istifa etti. Mesut Bakkal ve Sergen Yalçın isimleri gündemde
Giderayak yeni hocayı danıştılar
Alanya'dan istifa eden Hikmet Karaman, çarpıcı açıklamalarda bulundu. Tecrübeli çalıştırıcı, "Git 24 saat kafanı dinle öyle karar ver dediler. Ama istifa kararı aldım. Hasan Başkanımız ile mükemmel bir diyaloğumuz var, hatta gelecek teknik adam ismi üzerinde bile fikir alışverişinde bulunduk" dedi.
- 27 Şubat 2018, Salı
- Güncelleme: 00:59
-
Başakşehir liderliği Galatasaray'a bıraktı
Toplam 6
Yorum
Vartolu Liderliğe el koymuş bulunmaktayız Artık adımızı Şanpiyon olarak yazdıracagız !
-
Portekiz'de Quaresma fırtınası!
Toplam 4
Yorum
whisperer Evet Ricardo iyi oynadı, ama karşısında bi sol bek kalmadıktan sonra.. İsmail sakatlanana kadar Q7 sahada yoktu, sağbek sola geçince coştu..
-
G.Saray'a transfer yasağı şoku!
Toplam 3
Yorum
serdar Gsli arkadaş transfer yasağı değilde Avrupaya gitmeme cezası alacak gibisiniz şanslısınız. Ha avrupada varlığınız ha yokluğunuz fark yok
Alanya’da Karaman depremi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.