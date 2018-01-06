Beşiktaş ve G.Saray istiyordu: O kulüp devreye girdi...
?Alanyaspor’da gösterdiği performansla büyük beğeni toplayan Vagner Love’a eski takımı Corinthians'tan cazip bir teklif geldi.
Transfer sezonunun en önemli isimlerinden birisi olan Alanyaspor'un yıldızı Vagner Love'ın talipleri bitmiyor. Süper Lig'den özellikle Galatasaray ve Beşiktaş ile adı anılan Brezilyalı yıldız Corinthians'tan da teklif aldı.
33 yaşındaki Vagner Love için 2015-2016 sezonunda formasını giydiği eski takımı Corinthians'ın da harekete geçmeye hazırlandığı ifade edildi. Brezilya basınında çıkan haberlerde; Corinthians, bir dönem Galatasaray'da da forma giyen Jo'nun Japonya takımlarından Nagoya Grampus'a gitmesiyle bu açığı Vagner Love ile doldurmayı planlıyor.
Geçtiğimiz sezonu Süper Lig'de gol kralı olarak tamamlayan Vagner Love, bu sezona da damgasını vurmayı başardı. Ligde çıktığı 14 maçta 10 kez gol sevinci yaşayan 33 yaşındaki futbolcu, Türkiye Kupası'nda da 2 maçta 1 kez fileleri havalandırdı.
- 06 Ocak 2018, Cumartesi
- Güncelleme: 17:14
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Konoplyanka bombası!
Toplam 5
Yorum
Recep Tayyıp ERDOGAN REIS Kesınlıkle alınması gereken transferlerden bır tanesı Konoplyanka ve belhandanın yerınede shaktardan BERNARD Bu ısımler kesınlıkle alınmalı.
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Bongonda Çizme’ye
Toplam 2
Yorum
pulat büyük bir yıldız olacak ve bizim akılsız yöneticiler kafayı duvarlara vuracaklar. yazık çok yazık.
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Cenk Tosun, Beşiktaş taraftarına veda etti!
Toplam 2
Yorum
Helal olsun HAKKIMIZ SANA HELAL OLSUN CENK'İMİZ. HER ZAMAN KALBİMİZDESİN.
Beşiktaş ve G.Saray istiyordu: O kulüp devreye girdi... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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