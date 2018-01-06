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    06 Ocak 2018, Cumartesi
    OYUN ENGLISH

    ve G.Saray istiyordu: O kulüp devreye girdi...

    Beşiktaş ve G.Saray istiyordu: O kulüp devreye girdi...

    ?’da gösterdiği performansla büyük beğeni toplayan ’a eski takımı 'tan cazip bir teklif geldi.

    sezonunun en önemli isimlerinden birisi olan 'un yıldızı 'ın talipleri bitmiyor. Süper Lig'den özellikle ve ile adı anılan Brezilyalı yıldız 'tan da teklif aldı.

    33 yaşındaki Vagner Love için 2015-2016 sezonunda formasını giydiği eski takımı Corinthians'ın da harekete geçmeye hazırlandığı ifade edildi. basınında çıkan haberlerde; Corinthians, bir dönem Galatasaray'da da forma giyen Jo'nun Japonya takımlarından Nagoya Grampus'a gitmesiyle bu açığı Vagner Love ile doldurmayı planlıyor.

    Geçtiğimiz sezonu Süper Lig'de gol kralı olarak tamamlayan Vagner Love, bu sezona da damgasını vurmayı başardı. Ligde çıktığı 14 maçta 10 kez gol sevinci yaşayan 33 yaşındaki futbolcu, Türkiye Kupası'nda da 2 maçta 1 kez fileleri havalandırdı.


    1. 06 Ocak 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 17:14
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