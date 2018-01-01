 Fatih Terim, Vagner Love'ı... – Fotomaç – 01 Ocak 2018 ;
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    01 Ocak 2018, Pazartesi
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    Fatih Terim, Vagner Love'ı...

    Aytemiz 'un Başkanı Hasan , Teknik Direktörü 'in kendilerinin izni olmadan bir tercümana 'ı arattığını açıkladı.

    Aytemiz Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, Teknik Direktörü Fatih Terim'in tercümanı vasıtasıyla Vagner Love'ı arattığını söyledi.

    ÇAVUŞOĞLU'NDAN FATİH TERİM'E TEPKİ
    "Vagner'i bir kulübün tercümanı arıyor. Bir kulübün teknik direktörü, tercümanına arattırıyor. Ben bunları ahlaksızca buluyorum açıkçası... , tercümana arattırıyor 'ı. Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'e saygı duyuyorum. Çok kaliteli, değerli, saygılı biri. Ben onun bilgisi dahilinde olduğunu sanmıyorum. Öyle bir şey olsa zaten onu arardım. Bunu kulübe mal etmeyiz. Teknik direktörün yaptığı hata olarak düşünüyorum. Ben böyle şeyleri doğru bulmuyorum. Etik bulmuyorum. Fatih Terim'in Vagner Love'ı arattığını, Türkiye'ye Vagner Love'ı getiren Cenk Meriç Yazıcı bana söyledi."


    "TUDOR'U DÜŞÜNMEDİK"
    Başkanı Hasan , Galatasaray'ın yollarını ayırdığı Hırvat çalıştırıcı İgor Tudor ile ilgili de dikkat çekici bir açıklama yaptı. Çavuşoğlu, "Bir menajer Tudor'u buraya getirmek istedi ama biz çok üzerinde durmadık" şeklinde konuştu.

    "KARAMAN'LA ANLAŞTIK"
    Teknik Direktör Hikmet Karaman'la prensip olarak anlaştıklarını açıklayan Çavuşoğlu, "Karaman Alanya'ya gelecek. Kulüpte sözleşme yapmayı ümit ediyoruz" dedi.

    1. 01 Ocak 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 23:56
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