Süper Lig ekiplerinden Aytemiz Alanyaspor, devre arasının ilk transferini stoper Barış Başdaş ile yaptı. Başdaş, kendisini 2,5 yıllığına Alanyaspor’un renklerine bağlayacak imzayı attı.
"Bizi tercih ettiği için teşekkür ediyoruz"
İmza töreninde konuşan Aytemiz Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, devre arasında ilk transferi yaptıklarını aktardı. Stoper mevkii için Barış Başdaş ile anlaştıklarını belirten Çavuşoğlu, "İnşallah takımıza katkı sağlayacaktır. Onun da talipleri elbette vardı. Bizi tercih ettiği için teşekkür ediyoruz. Hedefleri ve amaçları yüksek barışın takıma katkı sağlamasını da bekliyoruz" dedi.
"Benim hedeflerim var"
Aytemiz Alanyaspor'un lig arasındaki ilk transferi olan, Barış Başdaş ise değerli bir takıma geldiğini belirtti. Başdaş, "Başkanımın transfer öncesinde bana gösterdiği saygıyı bende sahada göstermek istiyorum. Alanyaspor bu değeri hak ediyor. Takıma katkı sağlayarak da Alanya'yı iyi yerlere taşıyacağız. Benim hedeflerim var ve bu hedefler doğrultusunda da çalışacağım" diye konuştu.
- 05 Ocak 2018, Cuma
- Güncelleme: 21:04
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Yevhen Seleznyov, Akhisarspor'da
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özk geçmiş olsun bar pavyon gezer izmirde artık
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Arda Türkiye'ye dönüyor: İmza cuma günü!
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MUSA harun kardeş,centilmenlik lafları iyi güzel de bu konuda konuşamayacak tek taraftar topluluğuGS dır.onun taraftarlarıdırTRABZONSPORU
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Arda Turan resmi hesabından duyurdu!
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karakartal ya bırak arda yapıyosun yapıyosun sonra photoshop diyosun hep bi kılıf uyduruyorsun. koskoca barcelonadasın gündeme geldiğin konulara bak...
Barış Başdaş Alanyaspor’da haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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