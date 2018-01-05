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    05 Ocak 2018, Cuma
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    Barış Başdaş Alanyaspor’da

    Süper Lig ekiplerinden Aytemiz , devre arasının ilk transferini stoper ile yaptı. Başdaş, kendisini 2,5 yıllığına Alanyaspor’un renklerine bağlayacak imzayı attı.

    Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde düzenlenen imza törenine Aytemiz Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, yönetim kurulu üyelerinin yanı sıra Barış Baştaş katıldı. ile yollarını ayıran 27 yaşındaki stoper , Aytemiz Alanyaspor ile 2,5 yıllık imzayı attı.

    "Bizi tercih ettiği için teşekkür ediyoruz"
    İmza töreninde konuşan Aytemiz Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, devre arasında ilk transferi yaptıklarını aktardı. Stoper mevkii için Barış Başdaş ile anlaştıklarını belirten Çavuşoğlu, "İnşallah takımıza katkı sağlayacaktır. Onun da talipleri elbette vardı. Bizi tercih ettiği için teşekkür ediyoruz. Hedefleri ve amaçları yüksek barışın takıma katkı sağlamasını da bekliyoruz" dedi.

    "Benim hedeflerim var"
    Aytemiz Alanyaspor'un lig arasındaki ilk transferi olan, Barış Başdaş ise değerli bir takıma geldiğini belirtti. Başdaş, "Başkanımın transfer öncesinde bana gösterdiği saygıyı bende sahada göstermek istiyorum. Alanyaspor bu değeri hak ediyor. Takıma katkı sağlayarak da Alanya'yı iyi yerlere taşıyacağız. Benim hedeflerim var ve bu hedefler doğrultusunda da çalışacağım" diye konuştu.
    1. 05 Ocak 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 21:04
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