 Genç yetenek başarısını yurt dışına taşıdı – Fotomaç – 15 Aralık 2017 ;
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    15 Aralık 2017, Cuma
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    Genç yetenek başarısını yurt dışına taşıdı

    Genç yetenek başarısını yurt dışına taşıdı

    'un altyapısından yetişen 22 yaşındaki , 3'üncü Lig'de sadece 1 sezonluk profesyonel futbolculuk kariyerinin ardından geçen temmuz ayında Moldova'nın 1'inci Ligi' takımlarından FC Zimbru Chisinau'ya transfer olma başarısını gösterdi.

    'un altyapısından yetişen 22 yaşındaki , Bigaspor ve Kestelspor'da amatör olarak top koşturduktan sonra Sultanbeyli Belediyespor'da profesyonel futbolcu oldu. 3'üncü Lig'de 10 maçta görev yapan , buradaki perfomansıyla dikkat çekerek bu sezon başında Moldova'nın FC Zimbru Chisinau takımına transfer oldu. Şu ana kadar 5 maçta 146 dakika forma şansı bulan genç futbolcu, gelecek haftalarda ilk 11'de şans bulmayı hedefliyor.

    "Kariyerinde önemli bir dönüm noktası oldu"
    Çağkan Çakır'ın menajeri KTS Sports Management şirketinden Tolgahan Tuğlu, Türkiye'nin alt liglerinde futbol oynayan genç oyunculara uzun vadeli kariyer planları hazırladıklarını ve Çağkan Çakır'ın transferinin de bu proje kapsamında gerçekleştiğini söyledi. Çağkan Çakır'ı, mental ve fiziksel açıdan hazır hale getirdikten sonra Moldova Ligi'nin şampiyonluk adaylarından FC Zimbru Chisinau'ya transferini gerçekleştirdiklerini belirten Tuğlu, "Zimbru her sene Avrupa kupalarında boy gösteren bir takım olarak ön plana çıksa da, Türkiye'de futbolsevereler Zimbru takımını geçen sezon Avrupa Ligi'nde Osmanlıspor ile eşleşmesiyle tanıdı. Süper Lig'de boy gösteren Türk futbolcusunun Avrupa'ya transferi bile çok zor olurken, Türkiye 3. Ligi'nde forma giyerken, Avrupa'ya transfer olan Çağkan için bu transfer, kariyerinde önemli bir dönüm noktası oldu. Çağkan gelecekte Avrupa'nın önde gelen liglerinde top koşturacak" diye konuştu.
    1. 15 Aralık 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 16:54
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