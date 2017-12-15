Genç yetenek başarısını yurt dışına taşıdı
Aytemiz Alanyaspor'un altyapısından yetişen 22 yaşındaki Çağkan Çakır, 3'üncü Lig'de sadece 1 sezonluk profesyonel futbolculuk kariyerinin ardından geçen temmuz ayında Moldova'nın 1'inci Ligi' takımlarından FC Zimbru Chisinau'ya transfer olma başarısını gösterdi.
"Kariyerinde önemli bir dönüm noktası oldu"
Çağkan Çakır'ın menajeri KTS Sports Management şirketinden Tolgahan Tuğlu, Türkiye'nin alt liglerinde futbol oynayan genç oyunculara uzun vadeli kariyer planları hazırladıklarını ve Çağkan Çakır'ın transferinin de bu proje kapsamında gerçekleştiğini söyledi. Çağkan Çakır'ı, mental ve fiziksel açıdan hazır hale getirdikten sonra Moldova Ligi'nin şampiyonluk adaylarından FC Zimbru Chisinau'ya transferini gerçekleştirdiklerini belirten Tuğlu, "Zimbru her sene Avrupa kupalarında boy gösteren bir takım olarak ön plana çıksa da, Türkiye'de futbolsevereler Zimbru takımını geçen sezon Avrupa Ligi'nde Osmanlıspor ile eşleşmesiyle tanıdı. Süper Lig'de boy gösteren Türk futbolcusunun Avrupa'ya transferi bile çok zor olurken, Türkiye 3. Ligi'nde forma giyerken, Avrupa'ya transfer olan Çağkan için bu transfer, kariyerinde önemli bir dönüm noktası oldu. Çağkan gelecekte Avrupa'nın önde gelen liglerinde top koşturacak" diye konuştu.
- 15 Aralık 2017, Cuma
- Güncelleme: 16:54
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TFF'den Infantino'ya bomba F.Bahçe talebi
Toplam 36
Yorum
fenerli yükselişe geçince demirören abiniz devreye girmiş az kaldı çok az yakında gidecek zaten :)
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TFF'den Infantino'ya bomba F.Bahçe talebi
Toplam 36
Yorum
REAL Fenerbahcenin ismi bile gecmiyor, En üst haber de TS ismi geciyor ama habere bak. Nasil desem..............................................
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Türkiye Kupası'nda son 16 turu eşleşmeleri belli oldu!
Toplam 8
Yorum
UZMAN DR YAV BIRAKIN ANGARYA KUPALARI İZLEMESİ BİLE ANGARYA FUTBOLCULARADA OYNAMASI ANGARYA
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