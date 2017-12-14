Alanyaspor'da Sivasspor mesaisi başladı
Ziraat Türkiye Kupası'nda Giresunspor'a elenen Aytemiz Alanyaspor'da gözler Süper Lig'e çevrildi.
Yeşil-turunculu ekip, kupa maçı sonrası ara vermeden ligin 16. haftasında 16 Aralık Cumartesi günü kendi evinde oynayacağı Demir Grup Sivasspor maçı hazırlıklarına başladı.
Cengiz Aydoğan Spor Tesisleri'nde teknik direktör Safet Susic yönetiminde koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan antrenman, pas çalışması ve çift kale maçla sona erdi.
Kupa maçında ilk 11'de başlayan oyuncuların yenilenme çalışmasıyla yetindiği idmana Gassama, Nsakala, Fofana, Efecan Karaca, Cenk Ahmet Alkılıç ile sakatlığı bulunan Etame Mbilla katılmadı.
- 14 Aralık 2017, Perşembe
- Güncelleme: 12:56
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Matthaeus bile garanti görmüyor
Toplam 6
Yorum
Pence yorum2 deplesmanda anderlecht ve glaskow u 2-1 yendi.Biz neden 2-0 yenmeyelim böylece tur atlariz.Besiktas gol yiyiyor ama heryerde atabiliyor
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Matthaeus bile garanti görmüyor
Toplam 6
Yorum
Pence yorum1 bayern icerde üc maci da 3 gol atarak kazandi tek PSG den 1 gol yedi.Hadi bize de 3 tane atsin ama biz de deplasmanda 7 gol attik 1golatariz
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Müthiş takas! Beşiktaş hamlesini yapıyor
Toplam 5
Yorum
Siyah-BeyaZ bu Ülkede herkez herşeyi çok biliyor..Cenk kötü futbolcu yazan renkLiLer acınız büyük ama KarTaL SERT.. Geçiriyor kıpraşmayınız..
Alanyaspor'da Sivasspor mesaisi başladı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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