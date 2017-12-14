 Alanyaspor'da Sivasspor mesaisi başladı – Fotomaç – 14 Aralık 2017 ;
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    14 Aralık 2017, Perşembe
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    'da Sivasspor mesaisi başladı

    Alanyaspor'da Sivasspor mesaisi başladı

    Ziraat Türkiye Kupası'nda Giresunspor'a elenen Aytemiz 'da gözler Süper Lig'e çevrildi.

    Yeşil-turunculu ekip, kupa maçı sonrası ara vermeden ligin 16. haftasında 16 Aralık Cumartesi günü kendi evinde oynayacağı Demir Grup Sivasspor maçı hazırlıklarına başladı.

    Cengiz Aydoğan Spor Tesisleri'nde teknik direktör Safet Susic yönetiminde koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan antrenman, pas çalışması ve çift kale maçla sona erdi.

    Kupa maçında ilk 11'de başlayan oyuncuların yenilenme çalışmasıyla yetindiği idmana Gassama, Nsakala, Fofana, Efecan Karaca, Cenk Ahmet Alkılıç ile sakatlığı bulunan Etame Mbilla katılmadı.

    1. 14 Aralık 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 12:56
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