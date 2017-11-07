Alanyaspor'dan Akbaba açıklaması!

Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, takımın yıldızlaşan ismi Emre Akbaba ile ilgili konuştu. Çavuşoğlu, Emre için bize gelen bir teklif yok dedi.

Emre'nin milli takıma alınmasının çok doğru bir karar olduğunu vurgulayan Çavuşoğlu, "Alanyaspor ve Alanya şehri için gurur veren bir gelişme bu. Emre bunu fazlasıyla hak etti" dedi. Oyuncu hakkında çıkan transfer haberleri için de görüş belirten Aytemiz Alanyaspor'un başkanı, "Bu konuları konuşmaya gerek yok. Yazılan haberler asılsız. Bize gelen bir şey yok. Olursa da transfer döneminde değerlendiririz. Aynı şeyleri konuşmaya gerek yok" diye konuştu.