4x4'lük Alanya

Turuncu-yeşilliler Fernandes’in (2) ve Love ile Emre Akbaba’yla coştu Emre’nin sol çaprazdan sıfıra yakın pozisyondan golü görülmeye değerdi

SÜPER Lig'de Alanyaspor, flaş sonuçların altına imza atmaya devam ediyor. Akdeniz ekibi, bu sezon evinde yenilgisi olmayan yeşil-siyahlılar'ı 4 golle devirdi. İlk yarıyı Fernandes'in golleriyle 2-0 yenik kapatan Akigo, rakibine direnemedi. Emre'nin 57'de durumu 3-0'a getiren, sol çaprazdan sıfıra yakın pozisyonda attığı gol jeneriklikti. İlk yarıda bir topu direkten dönen ve ilk golün asistini de yapan Love, 76'da 4-0'lık sonucu ilan eden isim oldu.



Okan Buruk'la 19 lig maçında 5 kez yenilen ve en farklı mağlubiyetini alan Ege ekibi, geçen hafta Başakşehir'den sonra üst üste 2. kez kaybederken, galibiyet hasreti de 3 maça çıktı. Akhisar ağlarını havalandıran, Milli Takım'a da seçilen Emre'nin 5 gol, 3 asistle ligde en fazla gol katkısı yapan isim olduğu turuncu-yeşilliler ise 3 maç sonra galip geldi.



Samba yaptılar

SÜPER Lig'de en çok göze hoş gelen futbol oynayan takımların başında gelen Alanyaspor, yine ligin evinde sağlam ekibi Akhisar'a adeta futbol dersi verdi. Okan Buruk'un hafta boyunca Akdeniz ekibinin hücum gücünü oluşturan, Efecan, Emre, Fernandes ve Love üzerine uyarıları, Akhisarlı futbolcuların bir kulağından girmiş, öbüründen çıkmış gibiydi. Şilili Fernandes ile Brezilyalı Love'a bizim Efecan'la Emre de ayak uydurunca, ortaya Güney Amerika tadında bir futbol ortaya çıktı. Akhisar, erken goller sonrası bıraktığı boş alanlarla bu tehlikeli dörtlünün ekmeğine de yağ sürdü. Alanya bu ligde daha çok takımın canını yakar



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