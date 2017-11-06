4x4'lük Alanya
Turuncu-yeşilliler Fernandes’in (2) ve Love ile Emre Akbaba’yla coştu Emre’nin sol çaprazdan sıfıra yakın pozisyondan golü görülmeye değerdi
Okan Buruk'la 19 lig maçında 5 kez yenilen ve en farklı mağlubiyetini alan Ege ekibi, geçen hafta Başakşehir'den sonra üst üste 2. kez kaybederken, galibiyet hasreti de 3 maça çıktı. Akhisar ağlarını havalandıran, Milli Takım'a da seçilen Emre'nin 5 gol, 3 asistle ligde en fazla gol katkısı yapan isim olduğu turuncu-yeşilliler ise 3 maç sonra galip geldi.
Samba yaptılar
SÜPER Lig'de en çok göze hoş gelen futbol oynayan takımların başında gelen Alanyaspor, yine ligin evinde sağlam ekibi Akhisar'a adeta futbol dersi verdi. Okan Buruk'un hafta boyunca Akdeniz ekibinin hücum gücünü oluşturan, Efecan, Emre, Fernandes ve Love üzerine uyarıları, Akhisarlı futbolcuların bir kulağından girmiş, öbüründen çıkmış gibiydi. Şilili Fernandes ile Brezilyalı Love'a bizim Efecan'la Emre de ayak uydurunca, ortaya Güney Amerika tadında bir futbol ortaya çıktı. Akhisar, erken goller sonrası bıraktığı boş alanlarla bu tehlikeli dörtlünün ekmeğine de yağ sürdü. Alanya bu ligde daha çok takımın canını yakar
Mini yorum Güvenç Kurtar
- 06 Kasım 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 23:45
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Süreyya’dan taraftara üçlü!
Toplam 3
Yorum
Alper Adam daha puan farkini bilmiyor gelip yorum yapiyor 6 puan fark varmis bilmem ne. O kadar korkmayin besiktastan tek derdiniz olmuş
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''F.Bahçe için sezon sona ermiştir!''
Toplam 13
Yorum
Yeni heycan Bu saatten sonra bence en akkili TD secimi ya umit ozat ya da yilmaz vural olmali cunku bu kadroya Mourinho bile gelse pek bir sey olmaz
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Aykut Kocaman takım otobüsüne binmedi
Toplam 25
Yorum
Miyane Yazacak çok şey var da karakter sınırı yetmez. Bu insan yapısıyla sırf fb değil Türkiye daha çok patinaj çeker. Daha Ali Koç'u yiyeceksiniz.
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