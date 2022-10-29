Aktüel haberleri (29.10.2022)

GETİR MARATON'DA

Getir, dünyada kıtalararası koşulan tek maraton olan NKolay İstanbul Maratonu'nun sponsoru oldu. Getir Kurucu Ortağı Tuncay Tütek, "7 yıl önce başladığımız bu yolculukta aynı azim, inanç ve kararlılıkla koşuyoruz" ifadelerini kullandı.

Kadınlar Voleybol Spor Toto Şampiyonlar Kupası'nda Vakıf- Bank ile F.Bahçe Opet saat 15.'te karşılaşacak.



Basketbol Ligi'nde bugün: G.Antep- Manisa (13.00), Tofaş-Beşiktaş (15.30), Telekom- Konya (18.00).



Milano'daki bıçaklı saldırıda yaralanan Monza'nın defans oyuncusu Pablo Mari, sahalardan 2 ay uzak kalacak



Boksörümüz Buse Naz Çakıroğlu, 2024 Paris Olimpiyatları'nda, altın madalya alacağına inandığını söyledi.



Yatırım şirketi BCA Research'in süper bilgisayar tahminine göre Dünya Kupası'nı Messi'li Arjantin alacak.