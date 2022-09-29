Aktüel haberleri (29.09.2022)

EKER RUN İÇİN GERİ SAYIM

Koşuseverlerin her yıl merakla beklediği Eker I Run Koşusu, Pazar günü Bursa'da düzenlenecek. "9. Eker I Run ile Ritmini Yakala" mottosu ile yapılacak koşuya, Türkiye de dahil olmak üzere toplam 16 ülkeden, 2 bin 600'den fazla sporcu katılacak.



İHATTAREN'İN ARACINI YAKTILAR

Ajax'ta forma giyen Mohamed İhattaren'in lüks aracı önceki gece 03.00 sıralarında yandı. 20 yaşındaki oyuncu "Havada kıskançlık var. Şükür ki maddi şeylerin yeri doldurulabiliyor" dedi. İhattaren, Ağustos ayından beri tehditler alıyordu.

NEYMAR PELE'Yİ SOLLUYOR

Brezilya futbolunun son 20 yılda yetiştirdiği en büyük yetenek olan Neymar bir büyük rekoru kırmaya çok yaklaştı. Tecrübeli hücum oyuncusu, ülke formasıyla rakip ağları 75 defa sarstı. Efsane Pele'nin 2 golü bulunuyor. Neymar bu rekorun peşinde.



ŞU ARJANTİN OLMASA...

Brezilya Milli Takımı son dönemde eski parlak günlerine dönüş sinyalleri veriyor. Sambacılar son 3 yılda sadece 2 karşılaşmayı kaybettiler. Hazırlık maçında Arjantin'e kaybettiler. 2021 Copa America finalinde yine ezeli rakipleri Arjantin'e yenilmişlerdi.