Akhisarspor'dan Yılmaz Vural hamlesi!
20 Şubat 2019, Çarşamba
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Akhisarspor'dan hamlesi!

Akhisarspor'dan Yılmaz Vural hamlesi!

'in 22. haftasında 18 puanla küme düşme korkusu yaşayan Akhisarspor'da teknik direktörlük koltuğuna 'ın getireleceği iddia edildi.

Son olarak 'da görev alan 'ın Akhisarspor'un başına geçeceği iddia edildi. A Spor'un geçtiği son dakika gelişmesine göre; Akhisarspor, Yılmaz Vural ile büyük ölçüde anlaşma sağladı.

Cem Kavçak yönetiminde bu sezon daha önce ilk yarıda 'ı 3-0 mağlup eden Akigo, son maçta Ankaragücü'yle ise evinde 0-0 berabere kaldı. Bu hafta zorlu Galatasaray deplasmanına yine Kavçak'la hazırlanan Akhisar'da kadroda 7 önemli sakat ve cezalı oyuncu bulunuyor. Şimdiye kadar oynadığı 10 deplasman maçının 8'ini kaybederek 1 galibiyet, 1 beraberlikle gurbette ligin en başarısız takımı olan yeşil-siyahlılar, İstanbul'da tabloyu tersine çevirip moral kazanmaya çalışacak. Akhisarspor'un 7. sezonunu geçirdiği ligde bitime 12 hafta kala kurtuluş barajıyla arasında 6 puanlık fark olması taraftarı korkutuyor.

  1. 20.2.2019 13:57
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