Akhisarspor'dan Yılmaz Vural hamlesi!

Son olarak Adana Demirspor'da görev alan Yılmaz Vural'ın Akhisarspor'un başına geçeceği iddia edildi. A Spor'un geçtiği son dakika gelişmesine göre; Akhisarspor, Yılmaz Vural ile büyük ölçüde anlaşma sağladı.

Cem Kavçak yönetiminde bu sezon daha önce ilk yarıda Galatasaray'ı 3-0 mağlup eden Akigo, son maçta Ankaragücü'yle ise evinde 0-0 berabere kaldı. Bu hafta zorlu Galatasaray deplasmanına yine Kavçak'la hazırlanan Akhisar'da kadroda 7 önemli sakat ve cezalı oyuncu bulunuyor. Şimdiye kadar oynadığı 10 deplasman maçının 8'ini kaybederek 1 galibiyet, 1 beraberlikle gurbette ligin en başarısız takımı olan yeşil-siyahlılar, İstanbul'da tabloyu tersine çevirip moral kazanmaya çalışacak. Akhisarspor'un 7. sezonunu geçirdiği ligde bitime 12 hafta kala kurtuluş barajıyla arasında 6 puanlık fark olması taraftarı korkutuyor.