Akhisarspor'dan Yılmaz Vural hamlesi!
Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında 18 puanla küme düşme korkusu yaşayan Akhisarspor'da teknik direktörlük koltuğuna Yılmaz Vural'ın getireleceği iddia edildi.
Son olarak Adana Demirspor'da görev alan Yılmaz Vural'ın Akhisarspor'un başına geçeceği iddia edildi. A Spor'un geçtiği son dakika gelişmesine göre; Akhisarspor, Yılmaz Vural ile büyük ölçüde anlaşma sağladı.
Cem Kavçak yönetiminde bu sezon daha önce ilk yarıda Galatasaray'ı 3-0 mağlup eden Akigo, son maçta Ankaragücü'yle ise evinde 0-0 berabere kaldı. Bu hafta zorlu Galatasaray deplasmanına yine Kavçak'la hazırlanan Akhisar'da kadroda 7 önemli sakat ve cezalı oyuncu bulunuyor. Şimdiye kadar oynadığı 10 deplasman maçının 8'ini kaybederek 1 galibiyet, 1 beraberlikle gurbette ligin en başarısız takımı olan yeşil-siyahlılar, İstanbul'da tabloyu tersine çevirip moral kazanmaya çalışacak. Akhisarspor'un 7. sezonunu geçirdiği ligde bitime 12 hafta kala kurtuluş barajıyla arasında 6 puanlık fark olması taraftarı korkutuyor.
- 20.2.2019 13:57
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Fenerbahçe'nin uçağı sis nedeniyle kalkmadı
Toplam 1
Yorum
Akigo Commolli istifa
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Trabzonspor 5 genç oyuncusundan umduğunu bulamadı
Toplam 1
Yorum
MEHMET ALİ ÇOK DOĞRU BİR KARAR ÖZELLİKLE 1 LİG SEVİYESİNDE OLMAYAN BERKAY VB GENÇLER TAKIMIN KALİTESİNİ DÜŞÜRÜR ABDÜLKADİRLERDE YEDEK SOYUNMALI
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Rodallega ayrılabilir
Toplam 1
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Surmene Kardesim sadece penalty degil.adam bitik,olcaydan fazla farki yok.benden demesi
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