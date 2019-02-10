Akhisarspor Sivasspor'a konuk oluyor
10 Şubat 2019, Pazar
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Akhisarspor 'a konuk oluyor

Akhisarspor Sivasspor'a konuk oluyor

'de ikinci devrede henüz puanı bulunmayan Akhisarspor, 21. hafta mücadelesinde yarın Demir Grup 'la deplasmanda karşılaşacak.

Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak maçta hakem düdük çalacak.

Ligde en son 15. haftada konuk ettiği 'yi yendikten sonra çıktığı 5 maçta sadece 1 puan alabilen Akhisarspor, ikinci devrede oynadığı 3 müsabakayı da kaybetti. Yeşil-siyahlı ekip ligde 17 puanla son sırada yer alıyor.

Sarı kart cezalıları Miguel Lopes ile Rajko Rotman'ın forma giyemeyeceği Akhisarspor'da , Eray Ataseven, , Güray Vural ve Jeremy Bokila'nın sakatlıkları bulunuyor.

  1. 10.2.2019 10:13
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