Akhisarspor Sivasspor'a konuk oluyor
Spor Toto Süper Lig'de ikinci devrede henüz puanı bulunmayan Akhisarspor, 21. hafta mücadelesinde yarın Demir Grup Sivasspor'la deplasmanda karşılaşacak.
Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak maçta hakem Ali Palabıyık düdük çalacak.
Ligde en son 15. haftada konuk ettiği Fenerbahçe'yi yendikten sonra çıktığı 5 maçta sadece 1 puan alabilen Akhisarspor, ikinci devrede oynadığı 3 müsabakayı da kaybetti. Yeşil-siyahlı ekip ligde 17 puanla son sırada yer alıyor.
Sarı kart cezalıları Miguel Lopes ile Rajko Rotman'ın forma giyemeyeceği Akhisarspor'da Mustafa Yumlu, Eray Ataseven, Dany Nounkeu, Güray Vural ve Jeremy Bokila'nın sakatlıkları bulunuyor.
- 10.2.2019 10:13
- Zeki Uzundurukan: Şenol Güneş'e bir tuzak kuruldu
- Erman Toroğlu: Şenol Güneş'in Beşiktaş'ta devam etmesi Beşiktaş'a zarar verir
- Serkan Korkmaz: Şenol Güneş adının Milli Takım ile anılıyor olması heyecan verici
- Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: "Trabzonspor'la gurur duyuyoruz"
- Fenerbahçe yeni transferler için imza töreni düzenledi
-
Töre’yi affedelim
Toplam 2
Yorum
relaks Yahu arkadaş..NE YAPMIŞ BU GÖKHAN TÖRE? Ne affıdır neyin affıdır..Adam sakatlandı tedavi oldu..ne özürü ne affı yaaa
-
Gümüş bekliyor
Toplam 3
Yorum
Vatan Hemen satılsın yerine altyapıdan gelen oyuncu kadrodadır olsun ona verilen şans gençlere verilsin
-
Beşiktaş, Bursaspor maçına hazırlanıyor
Toplam 4
Yorum
BJK'li 36'lik Atiba yine ilk 11 ve yine hüsran olacak. Antalya maçi yaniltmasin, artik kosamiyor adamim. ve ortasahaya çagre bulamayan korkak hoca.
Akhisarspor Sivasspor'a konuk oluyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.