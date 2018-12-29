Akhisarspor'da liste kabarık
29 Aralık 2018, Cumartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ

Akhisarspor'da liste kabarık

Akhisarspor'da liste kabarık

'de ikinci yarı maratonu öncesi kadrosunu güçlendirmek isteyen Akhisarspor'un gündeminde birbirinden önemli isimler var.

Ara transferde öncelikte stoper, santrfor ve ön libero alacak Akigo, Polonya ekibi Slask Wroclaw'ın Slovak golcüsü Robert Pich'e talip oldu. forması giyen Polonyalı stoper Michal Pazdan'a da teklif yapıldığı öğrenildi. Ankaragücü'nden ayrılması gündemde olan Kongolu kanat oyuncusu Thievy Bifouma, Beşiktaş'ın 'a kiraladığı forvet Orkan Çınar, Kayserispor Sloven ön libero Rajko Rotman ve ülkemizde daha önce Bursaspor ile Fenerbahçe formaları giyen Brezilyalı Fernandao'nun adı da Akhisarspor'un gündeminde anılıyor. Daha önce Galatasaray'dan eski futbolcusu Muğdat ve Giresunspor'dan ayrılan ön libero Aykut Demir'le ilgilenen yeşil-siyahlıların teklif götürdüğü Trabzonspor'dan ayrılan stoper , Yeni Malatyaspor'la söz kesti. 2 Ocak'ta Antalya Belek'te kampa girecek Akhisar, Seleznyov, Dany ve Larsson'u gözden çıkarmıştı.

  1. 29.12.2018 13:03
Etiketler:
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Akhisarspor'da liste kabarık haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BİZE ULAŞIN