Akhisar'dan sessiz veda
Ege ekibi, Avrupa Ligi’ndeki tek puanını dün aldı. Yeşil-siyahlılar, taraftarı önünde konuk ettiği Standart Liege ile berabere kaldı
UEFA Avrupa Ligi'nde ilk kez sahne alan Akhisarspor, J Grubu'ndaki son maçında Standart Liege'i konuk etti. Daha önce oynadığı 5 maçı da kaybeden temsilcimiz, Avrupa Ligi'ndeki tek puanını Belçika ekibi karşısında aldı. Taraftarı önündeki karşılaşmada rakibiyle golsüz berabere kalan Ege ekibi, bir puanla Avrupa'ya veda etti.
NE YAPTIN BARBOSA!
Özellikle ilk yarıda rakibi karşısında etkili olan yeşil-siyahlılar, yakaladığı net fırsatları harcadı. 9. dakikada Serginho'nun kafa vuruşu az farkla auta çıkarken, 33'te ise Barbosa, boş kale önünde topu oyun alanının dışına yolladı. İkinci 45'te ise Standart Liege, oyuna ortak oldu. Akhisar'ın tecrübeli file bekçisi Lukac ise kalesinde geçit vermedi.
- 14.12.2018
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