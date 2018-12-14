Akhisar'dan sessiz veda – Fotomaç – 14 Aralık 2018
14 Aralık 2018, Cuma
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ

'dan sessiz veda

Akhisar'dan sessiz veda

Ege ekibi, ’ndeki tek puanını dün aldı. Yeşil-siyahlılar, taraftarı önünde konuk ettiği ile berabere kaldı

UEFA 'nde ilk kez sahne alan Akhisarspor, J Grubu'ndaki son maçında 'i konuk etti. Daha önce oynadığı 5 maçı da kaybeden temsilcimiz, Avrupa Ligi'ndeki tek puanını ekibi karşısında aldı. Taraftarı önündeki karşılaşmada rakibiyle golsüz berabere kalan Ege ekibi, bir puanla Avrupa'ya veda etti.

NE YAPTIN BARBOSA!
Özellikle ilk yarıda rakibi karşısında etkili olan yeşil-siyahlılar, yakaladığı net fırsatları harcadı. 9. dakikada Serginho'nun kafa vuruşu az farkla auta çıkarken, 33'te ise , boş kale önünde topu oyun alanının dışına yolladı. İkinci 45'te ise Standart Liege, oyuna ortak oldu. 'ın tecrübeli file bekçisi Lukac ise kalesinde geçit vermedi.

  1. 14.12.2018
Etiketler:
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Akhisar'dan sessiz veda haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BİZE ULAŞIN