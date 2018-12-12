Cihat Arslan: "Kazanmak için oynayacağız"

Son haftalarda çok iyi bir ivme yakaladıklarını belirten Arslan, "Çıkıştayız ve yarın da yükselen performansımızı tekrarlamak istiyoruz" dedi. Sağ bek Vrsajevic'le birlikte açıklamalarda bulunan Arslan, "Grupta baktığımızda son hafta ve 3 takımın da iddiası var. Tek iddiası olmayan takım biz görünüyoruz ama futbol bu. Ne kadar iddiamız olmasa da yarınki maçta biz de kazanmak için sahaya çıkacağız. Gruptaki 3 rakibimiz de çok iyi takımlar. Çok iyi mücadele ettiler. Kim çıkarsa çıksın hak ettiği bir üst tur vardı. Çıkan takımlara şimdiden başarılar diliyorum" diye konuştu.



TAKIMDA EKSİK ÇOK



Takımdaki eksiklerle ilgili bilgi veren Arslan, "Sezon başı UEFA'ya verilen bir liste oluyor. Bu listeden şu an için 5 oyuncumuz yarınki karşılaşmada oynayamayacak. Yarınki kadromuzda 17 kişi ile yer alacağız. Sakatlarımız ve cezalarımız var. Lopes de son antrenmanda sakatlandı. Maçta o da görev alamayacak" ifadelerini kullandı. Oyuncularını motive etmek ve kazanmayı alışkanlık haline getirmenin kendileri için çok önemli olduğunu vurgulayan Arslan, "Son haftalarda Bursaspor'a hatalarımız sonucu mağlup olduk. Hak etmemiştik. 6 maç süren bir çıkışımız var. Hiçbir teknik direktör futbolcu kaybetmeyi istemez. Biz de motiveyiz ve kazanmaya odaklandık. Oyuncularımız eksik olacak ama bu fedakarlığı gösterebilirsek kazanmak için elimizde güçlü donelerin olduğunu düşünüyorum. Rakibimizin puan durumunu ve başarılı oyunun göz ardı etmeden bunu söylemek istiyorum" şeklinde konuştu.



"ÜLKEMIZE KATKIDA BULUNMALIYDIK"



Gruptaki ilk puan ya da puanlarını almak istediklerini anlatan deneyimli teknik adam sözlerini şu şekilde sürdürdü: "Sezon başı planlamada yapılan hatalar, bizim UEFA'yı göz ardı etmemize neden oldu. Belki oyunsal anlamda güzel katkımız oldu ama bunu biz puana, daha fazla üst tura çıkacak bir duruma getiremedik. Bunun üzüntüsünü yaşıyoruz. Ülke futboluna da katkıda bulunmamız gerekiyordu. Bunun için sezon başına atıfta bulunmak zorundayım maalesef. Yarın da eksiklerle oynayacağız ama bu puan ya da puanlar alamayacağımız anlamına gelmesin. Biz bunu başarmak istiyoruz. Rakibimize saygı duyarak, başarmak istiyoruz. Yarın için güzel bir futbol akşamı olacağını gösteriyor. Puan almak, iki takımın sahada doğruları ve yanlışları olarak ortaya çıkacak bir netice."



VRSAJEVIC: "ELİMİZDEN GELENİ YAPACAĞIZ"



Akhisarsporlu oyuncu Vrsajevic de yarın son maçlarına çıkacaklarını ve puan almak istediklerini belirtti. "Bugüne kadar oynadığımız tüm Avrupa maçlarında iyi bir oyun ortaya koymuştuk ama puan alamamıştık" diyen deneyimli futbolcu, "Yarınki oynayacağımız takım güçlü bir takım ama bizim için fark etmez. Biz sahaya çıkıp elimizden geleni yapmak ve puan almak istiyoruz" dedi.



HAZIRLIKLAR TAMAMLANDI



Öte yandan basın toplantısı öncesi Akhisarspor takımı maçtan önceki son antrenmanına çıktı. İlk 15 dakikası basına açık olan antrenmanda yeşil siyahlılar taktik ağırlıklı çalışmalar yaptı. Yeşil siyahlı ekipte sakatlıkları bulunan Mustafa Yumlu, Dany, Lopes, cezalı Güray Vural, UEFA listesinde yer almayan Daniel Larsson ve Jeremy Bokila'nın yanı sıra Yevgen Seleznov forma giyemeyecek. Yarın saat 20.55'te başlayacak karşılaşmayı Macar hakem Adam Farkas yönetecek. Farkas'ın yardımcılıklarını aynı ülkeden Balazs Buzas ve Balazs Szert yapacak.